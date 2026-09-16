FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 810 (610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CERILLION PRICE TARGET TO 1375 (2015) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 495 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1734 (1770) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 8725 (8480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KIER GROUP TARGET TO 330 (295) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 950 (980) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS SAFESTORE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 600 (840) PENCE - UBS CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15200 (17600) PENCE - 'BUY'
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