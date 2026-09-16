Während der DAX um Stabilität ringt, präsentiert sich die RWE-Aktie nach wie vor in beeindruckend stabiler Verfassung. Einen Schwächeanfall konnte die Versorgeraktie schnell kompensieren. Einsetzende Käufe ließen die Aktie wieder nach oben abdrehen. Aktuell steht der zentrale Widerstandsbereich unter Druck.Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie vom 6. September überschrieben wir an dieser Stelle mit "Aktie könnte jederzeit eskalieren". Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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