Berlin - Die acht amtierenden CDU-Regierungschefs in den Ländern haben sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter Bundeskanzler Friedrich Merz gestellt. "Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. "Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten."



Das politische Deutschland brauche jetzt mehr denn je "Stabilität", heißt es in der Erklärung weiter. "In dieser Lage kommt es jetzt auf die Geschlossenheit, die Tatkraft und einen klaren Kurs der deutschen Christdemokratie an." Die CDU Deutschlands sei dabei weiterhin zur Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften bereit. Deutschland brauche zudem Verlässlichkeit und entschlossenes Handeln. "Vertrauen wird wieder entstehen, wenn Politik die Probleme und Fragen löst, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen."



Die Erklärung wurde mitten in einer Zeit veröffentlicht, in der die Debatte um einen möglichen Kanzlertausch an Fahrt aufnimmt. Zuletzt hatte Merz seine für kommende Woche geplante Reise zur UN-Generalversammlung abgesagt, weil seine Anwesenheit in Berlin nötig sei. Dem Vernehmen nach könnte es nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am Wochenende zum Showdown kommen.





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