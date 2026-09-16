Zürich - Die Schweizer Bevölkerung hat grundsätzlich eine positive Einstellung mit Blick auf die eigene Pensionierung. Dieser Optimismus steht jedoch laut einer Studie von «BNP Paribas Asset Management Alts» im Widerspruch zu den gleichzeitigen Zweifeln an die finanzielle Absicherung im Alter. Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte «Ruhestandsmonitor 2026». Demnach stehe die positive Einstellung der Einschätzung zur Absicherung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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