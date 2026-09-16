Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte moderate Gewinne. Vor allem die beiden festeren Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis erweisen sich dabei als solide Stützen. Insgesamt gehen Börsianer aber von einem eher verhaltenen Handelstag aus, da das wichtigste Ereignis erst nach dem hiesigen Börsenschluss ansteht: der Zinsentschied der US-Notenbank Fed. Dabei gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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