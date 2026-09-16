Zürich - Schweizer Scale-ups sind zu einem wichtigen Teil der Schweizer Wirtschaft geworden: Sie schaffen hochqualifizierte Arbeitsplätze, entwickeln innovative Produkte auf der Basis von Spitzenforschung und sind weltweit erfolgreich. Doch mit ihrem Wachstum verlagern sich zunehmend Eigentumsverhältnisse und finanzielle Wertschöpfung ins Ausland. Das zeigt der heute veröffentlichte «Swiss Scale-Up Report 2026». Die 265 identifizierten Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab