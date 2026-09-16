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Die Allianz-Aktie ist bei vielen Anlegern in den letzten Monaten zum Liebling geworden. Rekordhoch um Rekordhoch, ein Kurs, der einfach nicht aufhören wollte zu steigen. Doch genau jetzt, kurz nachdem ein weiteres Ziel erreicht wurde, könnte es kritisch und brenzlig werden. Die die Kursziele der Analysten liegen weit auseinander, und der Chart zeigt erste Risse. Reicht der Trend und das Momentum noch für neue Höhen? Oder ist der Zug schon längst abgefahren? Droht jetzt die Korrektur?

Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen!

Diese Liedstrophe galt für die Allianz lange Zeit und zwar ging es in eine Richtung: Bergauf! Die Allianz läuft und läuft. Über 10 Prozent Plus seit Jahresbeginn, ein Rekordhoch bei über 450 Euro, satte Gewinne im ersten Halbjahr. Das klingt alles super, ist es aber nur auf den ersten Blick. Denn wer genau hinschaut, merkt, dass die Meinungen der Analysten kaum weiter auseinanderliegen könnten. Berenberg träumt von 684 Euro, Barclays sieht gerade mal 353 Euro und bleibt stur bei "Verkaufen". Dazwischen liegen Welten. Und das bei ein und derselben Aktie. Dazu kommt Unruhe von außen. Ein möglicher Milliarden-Deal in Großbritannien um den Pannendienst AA steht im Raum. Fix ist aber noch nichts. Und dann war da noch die Sache mit Radiant World, wo Allianz Trade mitversichert haben soll. Klein, sagt das Unternehmen zwar aber trotzdem ist es ein Schönheitsfleck mehr auf einer eigentlich makellosen Story.

Charttechnik

Der Blick auf den Chart macht die Sache nicht einfacher. Nach dem Hoch bei über 450 Euro ging es runter, bis auf etwas über 430 Euro. Genau dort verläuft in etwa der SMA50, Hält dieser nicht, wird es womöglich weiter ungemütlich. Rutscht die Aktie weiter ab, wartet der SMA200 bei etwas unter 400 Euro. Dort könnten dann viele Anleger wieder zugreifen. Ein Rücksetzer in Richtung 400 Euro wäre also gar nicht so dramatisch, eher eine gesunde Verschnaufpause nach dem starken Lauf. Der RSI steht bei rund 70. Das ist ein deutliches Zeichen für eine eher überkaufte Aktie. Solche Werte kündigen selten bei so trendigen Aktien einen sofortigen Absturz an, mahnen aber zur Vorsicht. Der Anstieg der letzten Monate war stark, vielleicht zu stark, um einfach so weiterzugehen. Eine Konsolidierung wäre daher keine Überraschung, sondern fast schon überfällig.

Was tun?

Fundamental steht die Allianz gut da. Operatives Rekordergebnis, Kapitalquote von 225 Prozent, ein KGV von rund 14 und eine Dividendenrendite zwischen 4 und 5 Prozent - je nach Kurs. Alles solide Zahlen, keine Frage. Vieles davon steckt schon im Kurs und die Bewertung ist mittlerweile ambitioniert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt kaum noch über dem aktuellen Niveau. Charttechnisch mahnt der überkaufte RSI zur Vorsicht. Mit den Fragen rund um Radiant World gibt es zusätzliche Unsicherheiten, die noch nicht so ganz sauber eingepreist sind. Für interessierte Investoren sprechen die aktuellen Kurse eher gegen einen Kauf, denn angesichts der gedehnten Bewertung und der offenen Risiken erscheint zumindest ein Abstauberlimit um die 400 Euro eventuell sinnvoller.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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