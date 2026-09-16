Neu-Isenburg (ots) -- Am 27. September 2026 geht Papa Wutz beim BMW BERLIN-MARATHON als Läufer an den Start - dafür trainierte er nun mit dem tauben Six-Star-Medaillist Thomas Eller am Kölner Rheinufer- Der Familienvater will mit seiner Marathon-Teilnahme mehr Aufmerksamkeit für die gesellschaftliche Teilhabe tauber und hörbehinderter Kinder schaffen- Spenden gehen über die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." an den gemeinnützigen Verein BundesElternverband gehörloser Kinder e. V.Noch gut zwei Wochen bis zum BMW BERLIN-MARATHON 2026:Papa Wutz und der taube Marathonläufer Thomas Eller haben in Köln die letztenVorbereitungen für den Marathon getroffen. Am Rheinufer trainierten die beiden Läufer noch einmal gemeinsam, nahmen ihre Running Shirts in Empfang und rückten dabei auch das Thema Hörbehinderung in den Mittelpunkt.Dass Hörbehinderung in diesem Jahr eine besondere Rolle spielt, hat auch mit dem Datum des Marathons zu tun: Der BMW BERLIN-MARATHON 2026 findet am 27. September 2026, dem Weltgehörlosentag, statt. Bis zum Starttermin bleibt Papa Wutz noch etwas Zeit für die letzten Schritte auf dem Weg zum Marathon. Begleitet wird der Familienvater aus der beliebten Zeichentrick-Serie PEPPA PIG beim Training vom tauben Marathonläufer und Six-Star-Medaillist Thomas Eller aus Essen. Gemeinsam wollen sie in Berlin an den Start gehen und mit ihrer Initiative an die aktuelle Geschichte aus der TV-Serie rund um Schorsch aufmerksam machen: Das mittlere der drei Kinder der PEPPA PIG-Familie lebt seit kurzem mit einer mittelgradigen Schwerhörigkeit und trägt ein Hörgerät.Papa Wutz unterstützt mit seinem Marathon-Start hörbehinderte KinderMit seiner Teilnahme am BMW BERLIN-MARATHON möchte Schorschs Papa Aufmerksamkeit für Kinder mit Taubheit und Hörbehinderung sowie deren Familien schaffen. Die Initiative verbindet sportliches Engagement mit dem Anliegen, Teilhabe und Sichtbarkeit zu stärken. Während ihrer gemeinsamen Trainingseinheit am Rheinufer wurden Papa Wutz und Thomas Eller von hörbehinderten Kindern des Bundeselternverbands Gehörloser Kinder e. V., dem Empfänger der durch die Initiative gesammelten Spenden, begleitet. Die Kinder durften beim Training am Rheinufer hautnah dabei sein, feuerten die Läufer an, trafen Papa Wutz und Thomas Eller und nutzten die Gelegenheit für gemeinsame Fotos und Umarmungen. Außerdem zeigten sie Papa Wutz auch ein paar Gebärden in Deutscher Gebärdensprache. Damit möchte er taube Kinderauch während des Marathon-Laufs in ihrer Sprache ansprechen und sichtbar machen, dass echte Inklusion auch sprachliche Barrierefreiheit bedeutet.Spenden gehen an den BundesElternverband gehörloser Kinder e. V.Spenden für dieses Engagement sind weiterhin möglich: Über die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." wird der BundesElternverband gehörloser Kinder e. V. unterstützt. Spenden können unter folgendem Link geleistet werden: https://wirhelfenkindern.rtl.de/spenden/papa-wutz. Die Unternehmen Hasbro, Smyths Toys Superstores und tonies sind als Spendengeber bereits dabei. Erste Erlöse von "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." werden im Ziel des BMW Berlin Marathons übergeben. Eine weitere Scheckübergabe erfolgt Ende November 2026 im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (https://wirhelfenkindern.rtl.de/aktuelles/news/wechsel-im-vorstand-der-stiftung-rtl-wir-helfen-kindern-ev-melisa-menderes-folgt-auf-anja-nuernberg).Kinder und Familien können Papa Wutz nicht nur an der Laufstrecke erlebenWährend des gesamten Marathon-Wochenendes in Berlin von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. September 2026 wird es für Kinder, Familien, Fans und Medien verschiedene Möglichkeiten geben, Papa Wutz und Thomas Eller zu erleben. Bereits im Vorfeld des sonntäglichen BMW BERLIN-MARATHON können Familien vor und während des Bambini-Marathons am Samstag, 26. September 2026 ab 10 Uhr, beliebte Charaktere aus der Serie treffen und bei Mitmachaktionen mit den Partnern STAEDTLER SE, Egmont Ehapa Media GmbH, p:os handels GmbH sowie den Spendengebern Hasbro, Smyths Toys Superstores und tonies selbst aktiv werden, unter anderem beim Basteln von Motivationsplakaten. Thomas Eller, der als Lehrer an der LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule in Essen auch taube Jugendliche unterrichtet, wird gemeinsam mit seiner Klasse ebenfalls am Samstag, 26. September 2026, beim Mini-Marathon mitlaufen. Auch Papa Wutz wird vor Ort dabei sein und für Unterstützung entlang der Strecke sorgen. Am Sonntag, 27. September 2026, gehen Papa Wutz und Thomas Eller dann gemeinsam auf die Strecke und hoffen auf zahlreiche kleine und große Fans, welche die Läufer anfeuern, die Vielfalt und die Inklusion feiern.Für MedienEine Sprecherin und ein Sprecher von Hasbro sowie weitere Interviewpartnerinnen und -partner seitens RTL, des BMW Berlin-Marathons und der Partner stehen für Gespräche im Vorfeld der Veranstaltung und während des Wochenendes zur Verfügung.Bildmaterial finden Sie in unserem Presseportal (https://hasbro.gamespress.com/de) zum Download. Bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Nutzung einmalig anmelden müssen.Über PEPPA PIGPEPPA PIG ist eine britische Vorschul-Zeichentrickserie, die seit 20 Jahren in über 180 Ländern ausgestrahlt wird. Die Serie handelt von Peppa Wutz, einem frechen kleinen Schweinchen, das mit seiner Familie - Baby-Schwester Evie, dem jüngeren Bruder Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz - sowie einer vielfältigen Gemeinschaft von Freunden zusammenlebt. Die weltweit erfolgreiche Marke spricht die Verbraucher über verschiedene Kanäle an: vom Fernsehen über Themenparks bis hin zum Einzelhandel. Als eine Freundin ermutigt Peppa Pig Kinder dazu, gemeinsam die Welt um sie herum zu erkunden, und gibt ihnen das Selbstvertrauen, jeden ersten Schritt als ein neues Abenteuer zu betrachten.Über HasbroHasbro ist ein führendes Unternehmen für Spiele, IPs und Spielwaren, dessen Mission es ist, durch die Magie des Spiels Freude und Gemeinschaft zu schaffen. Mit über 164 Jahren Erfahrung liefert Hasbro bahnbrechende Spielerlebnisse und erreicht über 500 Millionen Kinder, Familien und Fans auf der ganzen Welt durch analoge und digitale Spiele, Videospiele, Spielzeuge, lizenzierte Verbraucherprodukte, ortsbezogene Unterhaltungsangebote, Film, Fernsehen und mehr.Dank seines "Franchise-First"-Ansatzes erschließt Hasbro den Wert sowohl neuer als auch älterer IPs, darunter MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, MONOPOLY, HASBRO GAMES, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH und PEPPA PIG, sowie den erstklassiger Partnermarken. Angetrieben von seinem Portfolio mit Tausenden von kultigen Marken und einem breit gefächerten Netzwerk von Partnern und Tochterstudios bringt Hasbro Fans zusammen, wo immer sie sind - vom Spieltisch bis zum Bildschirm.Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Hasbro immer wieder für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet, u. a. als eines der "100 Best Corporate Citizens" von 3BL Media, als "JUST Capital Industry Leader 2025", als eine der "50 Most Community-Minded Companies" der USA von Civic 50 und als "Brand that Matters" von Fast Company. Für weitere Informationen besuchen Sie https://corporate.hasbro.com oder @Hasbro auf LinkedIn.Deutsche Informationen zu den Produkten von Hasbro finden Sie auf hasbro.de (https://products.hasbro.com/de-de).Hasbro Pressekontakt:PSM&W Kommunikation GmbHTel. 069 / 970705 - 0hasbro@psmw.deOriginal-Content von: HASBRO Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9647/6353200