Die Sanofi-Aktie handelt seit Jahren in einer für die Pharma-Branche recht engen Handelsspanne. Aktuell notiert der Titel mehr als 12% unter seinem Wert zum Jahresstart. Für Anleger ergibt sich damit neben der soliden Dividenden auch wieder die Chance auf deutliche Kurssteigerungen. Starkes Quartal dank Dupixent und neuer Medikamente Der französische Pharmariese erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro, ein Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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