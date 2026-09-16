Die Bayer-Aktie tritt seit Wochen nahezu auf der Stelle und notiert aktuell bei 49,23 €. In meiner Analyse vom 6. August hatte ich oberhalb von 48,67 € einen erneuten Angriff auf das Julihoch bei 53,92 € favorisiert. Dazu kam es bislang nicht, zugleich blieb aber auch die größere Korrektur aus. Mit einer zunehmend enger werdenden Handelsspanne baut sich nun erhebliche Spannung auf. Roundup-Entscheidung rückt näher Fundamental richtet sich der Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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