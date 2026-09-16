An 124 unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen beginnt die standortspezifische Planung für 836 neue Ladepunkte. Das Vorhaben ist Teil eines bundesweiten Netzes mit rund 350 Standorten und insgesamt etwa 4.200 Ladepunkten. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat den Start der Umsetzungsphase für das bundesweite Lkw-Schnellladenetz am 15. September auf der IAA Transportation in Hannover bekannt gegeben. Gemeinsam mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller und BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt stellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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