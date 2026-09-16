Unterföhring (ots) -
16. September 2026.60 Jahre "Star Trek"! Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert "Star Trek" Generationen von Fans - und einen ganz besonders: Kult-Comedian und Super-Trekkie Bastian Pastewka. Zum 60-jährigen Jubiläum des Science-Fiction-Klassikers zeigt ProSieben MAXX ab Donnerstag, 24. September die zweite Staffel der Doku "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise Universums" um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Präsentiert und gesprochen wird die spannende Reihe von Bastian Pastewka: "Ich freue mich, auch in der zweiten Staffel Teil dieser wunderbaren Doku zu sein. Ich kann 'Inside Star Trek' jedem empfehlen, auch denjenigen, die sich in der Materie nicht gut auskennen. Über fünf Folgen ist es ein Treffen der Generationen, eine unglaubliche Zeitreise in ein herrliches Paralleluniversum namens Showbusiness."
Die Deutschland-Premiere der zweiten Staffel "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise Universums" ab Donnerstag, 24. September 2026, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.
Pressekontakt:
Stella Losacker
Communication & PR
News, Sport, Factual & Fiction
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1168
email: stella.losacker@seven.one
Photo Production & Editing
Alexandra Schmitt
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322
email: alexandra.schmitt@seven.one
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6353234
16. September 2026.60 Jahre "Star Trek"! Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert "Star Trek" Generationen von Fans - und einen ganz besonders: Kult-Comedian und Super-Trekkie Bastian Pastewka. Zum 60-jährigen Jubiläum des Science-Fiction-Klassikers zeigt ProSieben MAXX ab Donnerstag, 24. September die zweite Staffel der Doku "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise Universums" um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Präsentiert und gesprochen wird die spannende Reihe von Bastian Pastewka: "Ich freue mich, auch in der zweiten Staffel Teil dieser wunderbaren Doku zu sein. Ich kann 'Inside Star Trek' jedem empfehlen, auch denjenigen, die sich in der Materie nicht gut auskennen. Über fünf Folgen ist es ein Treffen der Generationen, eine unglaubliche Zeitreise in ein herrliches Paralleluniversum namens Showbusiness."
Die Deutschland-Premiere der zweiten Staffel "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise Universums" ab Donnerstag, 24. September 2026, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.
Pressekontakt:
Stella Losacker
Communication & PR
News, Sport, Factual & Fiction
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1168
email: stella.losacker@seven.one
Photo Production & Editing
Alexandra Schmitt
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322
email: alexandra.schmitt@seven.one
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6353234
© 2026 news aktuell