Neun von zehn mittelständischen Führungskräften halten die Gesundheit ihrer Belegschaft für einen zentralen Erfolgsfaktor, doch in der Praxis überwiegt die Skepsis gegenüber konkreten Maßnahmen, wie eine aktuelle Barmer-Studie zeigt.
Für die Untersuchung wurden 550 Unternehmensentscheider aus dem Mittelstand befragt, darunter Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte. Das Ergebnis ist widersprüchlich: Zwar erkennen 94 Prozent der Befragten den Stellenwert von Mitarbeitergesundheit, doch steht jede dritte Führungskraft entsprechenden Maßnahmen zögernd gegenüber - 27 Prozent sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Für die Untersuchung wurden 550 Unternehmensentscheider aus dem Mittelstand befragt, darunter Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte. Das Ergebnis ist widersprüchlich: Zwar erkennen 94 Prozent der Befragten den Stellenwert von Mitarbeitergesundheit, doch steht jede dritte Führungskraft entsprechenden Maßnahmen zögernd gegenüber - 27 Prozent sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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