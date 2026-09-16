Nun hat es auch die RCT Power GmbH erwischt. Das Amtsgericht Freiburg eröffnete gegen den Konstanzer Anbieter von Batteriespeichern in dieser Woche ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Den Antrag reichte die Geschäftsführerin Pei-Fen Hsiso ein, die im November 2025 dem langjährigen Geschäftsführer Thomas Hauser nachfolgte. Die Richter bestellten den Rechtsanwalt Jan Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter und betrauten ihn damit, durch Überwachung das Vermögen von RCT Power zu sichern und zu erhalten. Aus der Insolvenzbekanntmachung geht weiter hervor, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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