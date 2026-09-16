Bern - Das Parlament sagt Ja zum Efta-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einem Kompromiss zugestimmt, wonach die Landwirtschaft mit einer halben Milliarde Franken unterstützt wird. Das letzte Wort dürfte das Volk haben. Der Nationalrat stimmte dem Abkommen am Mittwoch mit 118 zu 66 Stimmen bei 10 Enthaltungen zu. Nein-Stimmen kamen von SP und Grünen, vereinzelt auch aus der SVP. Allerdings trägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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