Vernier - Die Treibstoffpreise an den Schweizer Tankstellen steigen ungebremst weiter. Der Literpreis an den Zapfsäulen erreichte laut dem TCS einen neuen Höchstwert in diesem Jahr. Aktuell bezahlt man laut den neuesten Zahlen des TCS schweizweit im Durchschnitt für einen Liter Bleifrei 95 2,10 Franken. Das sind nochmals 5 Rappen mehr als vor einer Woche. Der Preis für Bleifrei 98 steht bei 2,21 Franken, und Diesel kostet im Schnitt 2,38 Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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