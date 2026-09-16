Der dena-Gebäudereport 2026 zeigt deutliche Unterschiede zwischen Neubau und Gebäudebestand. Während Wärmepumpen und Batteriespeicher zulegen, ist der Zubau von Gebäudesolaranlagen im ersten Halbjahr zurückgegangen. In 2025 fertiggestellten Wohngebäuden entfielen mehr als 89 Prozent der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien, Strom und Fernwärme. Ein Jahr zuvor waren es rund 85 Prozent. Wärmepumpen erreichten dabei einen Anteil von knapp 74 Prozent. Gasheizungen kamen nur noch auf rund elf Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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