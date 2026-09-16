Metzingen - Trotz der gescheiterten Übernahme von Hugo Boss vergrössert der britische Grossaktionär Frasers seinen Einfluss beim deutschen Modeunternehmen: Frasers-Chef Michael Murray wird nun bei den Schwaben den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Das Gremium habe ihn zu seinem neuen Chef bestellt, teilte Hugo Boss am Mittwoch im baden-württembergischen Metzingen mit. An der Börse sorgten die Nachrichten zunächst nicht für grössere Kursausschläge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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