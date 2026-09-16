Berlin - Vor dem Hintergrund immer weiter sinkender Umfragewerte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Regierungssprecher Stefan Kornelius scharfe Kritik an den Umfrageinstituten geübt.
Man könne jeden dritten Tag eine Umfrage hervorziehen, bei denen er infrage stelle, "wie sie vernünftig und seriös zustande kommen", sagte Kornelius am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. "Keine dieser Institute, die in dieser Frequenz Umfragen auf den Tisch legen, haben die Finanzressourcen, um solche Umfragen zu machen. Also sollten wir vielleicht alle mal sehr vorsichtig mit diesem Instrument umgehen."
Das Institut Forsa hatte zuvor in seiner wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv ein neues Allzeittief bei der Zufriedenheit mit Merz festgestellt. Nur noch zehn Prozent der Bundesbürger sollen demnach mit seiner Arbeit zufrieden sein, drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 88 Prozent sind laut Forsa hingegen unzufrieden.
Man könne jeden dritten Tag eine Umfrage hervorziehen, bei denen er infrage stelle, "wie sie vernünftig und seriös zustande kommen", sagte Kornelius am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. "Keine dieser Institute, die in dieser Frequenz Umfragen auf den Tisch legen, haben die Finanzressourcen, um solche Umfragen zu machen. Also sollten wir vielleicht alle mal sehr vorsichtig mit diesem Instrument umgehen."
Das Institut Forsa hatte zuvor in seiner wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv ein neues Allzeittief bei der Zufriedenheit mit Merz festgestellt. Nur noch zehn Prozent der Bundesbürger sollen demnach mit seiner Arbeit zufrieden sein, drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 88 Prozent sind laut Forsa hingegen unzufrieden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur