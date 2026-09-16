Momentan zeigt sich die Wasseroberfläche an den Märkten ganz ruhig. Aber unter der Oberfläche brodelt es. Ja, es sind sogar gewisse Wirbel zu beobachten. Was tun? Von Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführer ACATIS Investment/ Leiter Portfoliomanagement Wie können Investoren von der scheinbaren Ruhe am Markt profitieren? Sie können den Volatilitäts-Index kaufen. Wenn der Stress dann zunimmt, ist das ein gutes Investment. Können Investoren auch Korrelation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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