Zürich / San Francisco - Salesforce hat auf der Dreamforce (15.-17. September 2026 in San Francisco) AIforce vorgestellt. Mit der Lösung können Unternehmen das in Salesforce vorhandene Geschäftswissen in jedes agentenbasierte Produktivitätstool integrieren. Damit bringt AIforce Daten, Workflows, Geschäftslogik und Governance von Salesforce in die Anwendungen, in denen Menschen und KI-Agenten arbeiten. Mit der neuen Interface-Ebene können Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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