Bern - Das Parlament sagt Ja zum Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Dem vom Ständerat beschlossenen Kompromiss mit einer halben Milliarde Franken zur Stützung der Landwirtschaft hat auch der Nationalrat zugestimmt. Das letzte Wort dürfte das Volk haben. Die grosse Kammer hatte das Mercosur-Abkommen im Juni abgelehnt. Dies, nachdem sie den Bauern zusätzliche Unterstützung im Umfang von 880 Millionen Franken verweigert, aber ebenso Anträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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