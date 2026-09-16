LVMH stand gestern stark unter Druck und hat im Zuge des Kursverlusts von -2,6% seinen Platz in den Top 10 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas eingebüßt. So schick wie die Louis Vuitton Taschen sind, die LVMH verkauft, sind die Zahlen nicht. Ist der Luxus-Gigant jetzt billig - oder ist die Krise noch lange nicht vorbei? Denn den Titel als Qualitätsaktie kann man dem Konzern nicht so einfach abschreiben. Makroökonomischer Druck Gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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