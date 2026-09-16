Die Renault-Aktie konnte sich seit Anfang Juli deutlich erholen, doch mit dieser Kurserholung scheint es nun schon wieder vorbei zu sein. Mit einem Kurseinbruch von über -4% ist der französische Autokonzern am Mittwochvormittag das Schlusslicht im breiten Euro Stoxx 600-Index. Gibt es schlechte Nachrichten und ist die Renault-Aktie trotzdem einen Kauf wert? Der Wettbewerb nimmt zu Es gibt in der Tat eine schlechte Nachricht für die Franzosen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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