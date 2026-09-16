Nach dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens soll der Betrieb der BSH GmbH & Co. KG weiterlaufen. Rund 80 Beschäftigte und laufende Kundenprojekte sind von der BSH-Insolvenz betroffen. Das Amtsgericht Schweinfurt hat die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und Rechtsanwalt Dr. Alexander Zarzitzky von der Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bestellt. BSH beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Augustgehälter seien laut Pressemitteilung regulär ausgezahlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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