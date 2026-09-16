pv magazine: Die Day-ahead-Strompreise sind in den vergangenen Wochen gestiegen, woran liegt das? Leonhard Gandhi: Der Anstieg ist deutlich: Das Monatsmittel lag im Juli bei 105 Euro pro Megawattstunde, im August bei 127 Euro pro Megawattstunde und in der ersten Septemberhälfte bei 150 Euro pro Megawattstunde, dies gegenüber 84 Euro pro Megawattstunde im September 2025. Die Woche vom 7. bis 13. September lag bei 162 Euro pro Megawattstunde, der 14. September im Tagesmittel bei 257 Euro pro Megawattstunde. Der wichtigste Treiber ist der Gaspreis. Der TTF-Frontmonat, also der europäische Referenzpreis, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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