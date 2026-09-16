Seit dem Börsengang fällt die Vincorion-Aktie durch hohe Kursschwankungen auf. Die bisherige Handelsspanne reicht von etwa 18 bis 22 €. Zuletzt geriet die Aktie wieder unter Druck und befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 18,20 €. Hier stellt sich die Frage: Kommt jetzt wieder ein Kursanstieg? Rüstungssektor im wechselnden Marktumfeld Nach der starken Rally der Rüstungsaktien im Zuge des Ukraine-Krieges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de