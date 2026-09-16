Angesichts der Risiken sprechen sich immer mehr KI-CEOs für eine stärkere Regulierung aus. Auch der SpaceX-Chef hat eigene Ideen eingebracht. Dass sich diese umsetzen lassen, ist aber unwahrscheinlich. Wiederholte Sicherheitsvorfälle, bei denen KI-Modelle aus ihrer eigentlich abgesicherten Testumgebung entkamen und selbstständig externe Systeme angriffen, haben die Branche in Aufruhr versetzt. Während sich Sam Altman und Dario Amodei, die Chefs von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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