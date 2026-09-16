Berlin - Deutschland fällt im europaweiten ÖPNV-Ranking der Friedens- und Umweltschutzorganisation Greenpeace vom vierten zurück auf den fünften Platz von 30 untersuchten Ländern.



Die Spitzenplätze des Rankings belegen wie vor drei Jahren die Länder Malta und Luxemburg, wo der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist. Doch auch in Slowenien und Österreich fährt man heute günstiger als in Deutschland. Am schlechtesten wurde das Angebot in Finnland bewertet. Untersucht hat Greenpeace zentrale Kriterien wie Bezahlbarkeit der Tickets, Verfügbarkeit und Sozialrabatte.



Das Deutschlandticket sorgt mit bundesweiter Gültigkeit zum Einheitspreis zwar für eine solide Platzierung, wird für Verbraucher aber stetig teurer. Startete es im Mai 2023 mit 49 Euro, liegt der Monatspreis aktuell bereits bei 63 Euro - mit knapp 30 Prozent die stärkste Verteuerung unter allen verglichenen nationalen Tickets. 2027 steigt der Preis erneut - auf dann rund 66 Euro. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf ÖPNV-Tickets wirkt sich positiv auf das deutsche Abschneiden aus, negativ hingegen ein fehlendes bundesweites Sozialticket.



"Gerade jetzt muss der Preis des Deutschlandtickets runter statt immer weiter rauf", forderte Marissa Reiserer, Mobilitätsexpertin von Greenpeace. "Der Umstieg in Bus und Bahn hilft dauerhaft gegen wiederkehrende Ölpreisschocks. Günstiger ÖPNV wäre ein wirksames und gerechtes Mittel, um private Geldbeutel zu entlasten, uns weniger abhängig von teurem Öl zu machen und gleichzeitig das Klima zu schützen."



Wer sich abgehängt fühlt, misstraue politischen Institutionen stärker und sei empfänglicher für rechtspopulistische Erzählungen, erklärte Reiserer. "Gut ausgebaute und funktionierende Öffis dagegen ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe und stärken das Vertrauen in die Demokratie. Ein starker und bezahlbarer Nahverkehr bringt auf allen Ebenen nur Vorteile."



Im Ranking der europäischen Hauptstädte landet Berlin auf Rang 25. Kaufkraftbereinigt zählt der Berliner Nahverkehr zu den zehn teuersten der Analyse. Punktabzüge gab es zudem für fehlende flächendeckende Seniorenrabatte. Städte wie Tallin (Estland) oder Prag (Tschechien) schneiden durch kostenfreie Angebote oder sehr günstige Tarife deutlich besser ab.



EU-weit ist Verkehr der einzige Sektor, dessen Treibhausgasemissionen seit 1990 gestiegen sind. Der Umstieg in Bus und Bahn ist ein möglicher Hebel, um die Emissionen zu senken.





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