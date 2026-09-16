ROUNDUP/Nach Streit: Frasers-CEO Murray wird Aufsichtsratschef bei Hugo Boss

METZINGEN - Trotz der gescheiterten Übernahme von Hugo Boss vergrößert der britische Großaktionär Frasers seinen Einfluss beim deutschen Modeunternehmen: Frasers-Chef Michael Murray wird nun bei den Schwaben den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Das Gremium habe ihn zu seinem neuen Chef bestellt, teilte Hugo Boss am Mittwoch im baden-württembergischen Metzingen mit.

Einfachere Regeln: Von der Leyen kündigt Bankenpaket an

STRASSBURG - Angesichts des großen Investitionsbedarfs in Europa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Regeln für Banken schaffen. "Wir brauchen ein Bankensystem, das auf Wachstum ausgelegt ist - und nicht nur auf Stabilität", sagte von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg. "Wir wissen, dass da draußen Kapitalbedarf besteht. Was wir aber brauchen, ist eine größere Fähigkeit und Lust, Risiken einzugehen."

Weniger Tempo bei KI: Von der Leyen stellt sich gegen Trump

STRASSBURG - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich bei der Diskussion um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz gegen US-Präsident Donald Trump. In ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg betonte die Politikerin die Risiken von fortschrittlichen KI-Modellen und kündigte an, die wichtigsten Labore zu einer Diskussion darüber einzuladen, wie Europa die Industrie dabei unterstützen könne, bei der Entwicklung einen Gang zurückzuschalten. Trump hatte die Gefahren zuvor heruntergespielt und geschrieben, dass derzeit eine "kranke Verschwörung" gegen KI im Gange sei.

ROUNDUP/Für Kinder tabu: EU-Kommission will Social Media erst ab 13

STRASSBURG - Die EU-Kommission will den Zugang zu sozialen Netzwerken für Kinder unter 13 Jahren in Deutschland und anderen Mitgliedsländern beschränken. "Keine sozialen Netzwerke unter dem Alter von 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter dem Alter von 15 Jahren", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg. Auch für Deutschland ist das wichtig. Worum es geht.



Weitere Meldungen



-Ärztepräsident für mehr Steueranreize für gesunde Ernährung -Baywa: 267 von 268 Gläubigern stimmen längerer Sanierung zu -KI-Start-up Langdock verlegt Sitz nach Deutschland

-Novartis beendet Forschungsprogramm mit ALS-Kandidat

-Streit um Luftreinhalteprogramm: Bundesgericht am Zug -Kleine Pakete von Online-Shops kosten bei Einfuhr bald extra -60 Millionen Schaden: Razzia gegen Geldwäsche

-ROUNDUP 2: Darum geht es im Namensstreit um den 'Likör ohne Ei' -Braunkohleförderer Mibrag schreibt Verluste

-Stadtwerke-Verband will mehr Möglichkeiten für Schutz von Stromnetzen -Viele Betreiber kritischer Infrastruktur ohne Drohnenschutz -Resistente Erreger - Boehringer will wieder selbst forschen -Dertour: Mehr Spätbucher - Urlaubsplanung verschiebt sich -ADAC: Mehr Staus als vor einem Jahr

-Zigarren und Zigarillos könnten viel teurer werden

-ROUNDUP/Studie: Goldabbau und Wetter bedrohen Indigene im Amazonas -Bundesgericht verhandelt Klage gegen Rügener LNG-Terminal -ROUNDUP: Worum geht es in dem Milliarden-Streit um Corona-Masken? -Inflation auf der Wiesn: Maß Bier fünfmal so teuer wie 1985 -Innenminister verspricht 'bestmögliche Sicherheit' zur Wiesn -Rot-Grün in Hannover uneins über Bahn-Neubaustrecke nach Hamburg -Wieder normaler Betrieb am Flughafen Catania

-'Sportschau' bekommt einen Unterhaltungs-Ableger°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE000A1PHFF7