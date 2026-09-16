Nach wochenlangem Kursverfall zeigt DroneShield am Mittwoch Lebenszeichen: Die Aktie legt rund 4 Prozent zu und klettert wieder über die Ein-Euro-Marke. Positive Unternehmensmeldungen - darunter ein abgeschlossener US-Militärauftrag und 251 Millionen australische Dollar zugesicherte Jahreserlöse - konnten den Abwärtstrend bislang nicht stoppen. Ob die psychologische Marke nun als Boden hält, beobachtet die Community mit Spannung.Die Aktie von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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