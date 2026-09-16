Als Energielieferant für KI-Rechenzentren rückt Siemens Energy in den Fokus der Märkte. Die Aktie erholt sich am Mittwoch kräftig von den Verlusten der Vorwoche - während Analysten von BloombergNEF Gasturbinenhersteller als zentrale Nutznießer des KI-Booms sehen. Der Fed-Zinsentscheid am Abend dürfte die weitere Richtung bestimmen.Die Aktie von Siemens Energy hat am Mittwoch einen deutlichen Rebound vollzogen und notiert mit einem Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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