Autonome LKW-Aktien: Bitcoin: Clarity Act scheitert | Intel: sk Hynix Deal? l Allianz: Waymo geangelt

Das die Fed heute die Leitzinsen erhöht, daran zweifelt kaum noch einer. Was allerdings wichtiger ist als die Zinserhöhung, ist die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh. Worauf Anleger achten sollten!Lidl-Kooperation lässt Einride-Aktie abeheben Die Aktie des schwedischen Spezialisten für Autonome LKW macht heute einen riesigen Sprung. Der Grund: Das Bundeskraftfahrtamt hat genehmigt, dass in der Nähe von Kassel ein autonomer LKW von Einride zwischen einem Verteilerzentrum und einer Filiale fährt. In diesem ersten Test steckt enormes Potenzial, wenn er auf das gesamte Filialnetz des Discounters ausgeweitet wird. Wir haben heute mal in die Branche geschaut und Aktien gesucht, die als nächstes …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran