Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat die Bundesregierung zu konkreten und schnellen Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise aufgerufen. "Der Kanzler kündigt Entlastungen bei den Spritpreisen an, sagt aber nicht, wie sie bei den Menschen ankommen sollen", sagte Brantner der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Das reiche nicht.
"Wir brauchen jetzt eine konkrete Antwort auf die Preisbelastung: eine sozial gestaffelte Energiepauschale von bis zu 250 Euro, finanziert aus übermäßigen Krisengewinnen der Fossilkonzerne. Denn die Mineralölkonzerne verdienen an jedem Euro, den wir an der Tankstelle bezahlen", sagte die Grünen-Vorsitzende.
Außerdem brauche es jetzt "endlich die Senkung der Stromsteuer", so Brantner. Das entlaste jeden Haushalt in Deutschland. Zugleich müsste man den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität erleichtern und die erneuerbaren Energien ausbauen.
"Wir brauchen jetzt eine konkrete Antwort auf die Preisbelastung: eine sozial gestaffelte Energiepauschale von bis zu 250 Euro, finanziert aus übermäßigen Krisengewinnen der Fossilkonzerne. Denn die Mineralölkonzerne verdienen an jedem Euro, den wir an der Tankstelle bezahlen", sagte die Grünen-Vorsitzende.
Außerdem brauche es jetzt "endlich die Senkung der Stromsteuer", so Brantner. Das entlaste jeden Haushalt in Deutschland. Zugleich müsste man den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität erleichtern und die erneuerbaren Energien ausbauen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur