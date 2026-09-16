Kabel sind ein langweiliges Geschäft. Oder vielleicht auch ein Schlüsselprodukt für Elektrifizierung, Strom, Rechenzentren und KI.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|122,15
|122,25
|16:30
|122,15
|122,20
|16:30
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:42
|Prysmian: Kabel.
|Kabel sind ein langweiliges Geschäft. Oder vielleicht auch ein Schlüsselprodukt für Elektrifizierung, Strom, Rechenzentren und KI Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|03.09.
|Infineon, Siemens Energy, Prysmian: Wo Europas Milliarden bereits ankommen
|12.08.
|Prysmian shells out $1.25B to double US fiber manufacturing footprint
|12.08.
|Prysmian Boosts Fiber and Optical Cable Capacity with $1B+ Investment Creating 600 New U.S. Manufacturing Jobs
|HIGHLAND HEIGHTS, KY / ACCESS Newswire / August 12, 2026 / Prysmian, the leading provider of solutions for energy and digital connections, announces more than $1 billion investment into three U.S. sites...
► Artikel lesen
|11.08.
|Prysmian expands UK grid skills
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PRYSMIAN SPA
|121,95
|+2,91 %