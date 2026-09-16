Bern - Die Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, hat gekündigt. Sie wird auf Ende März 2027 zurücktreten, wie das Wirtschaftsdepartement von Bundespräsident Guy Parmelin am Mittwoch mitteilte. Parmelin habe am Mittwoch den Bundesrat über den Rücktritt informiert, heisst es im Communiqué des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Nach fünf Jahren an der Spitze des Seco wolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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