CEO Jensen Huang soll Medienberichten zufolge am Staatsdinner von US-Präsident Trump für Chinas Staatschef Xi Jinping teilnehmen - mitten im Chip-Exportstreit. Gleichzeitig fordert die EU eine KI-Bremse, während Meta-Chef Zuckerberg Nvidias Kurs stützt. Die Aktie legt 0,67 Prozent auf 185,45 Euro zu.Die Nvidia-Aktie legt am Mittwoch um 0,67 Prozent auf 185,45 Euro zu. Gleich mehrere Ereignisse rücken den Chip-Konzern in den Fokus: Nvidias CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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