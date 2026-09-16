Ankara - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will den Agrarhandel mit der Türkei ausbauen. "Wir wollen die Zusammenarbeit mit der Türkei vertiefen und daraus neuen Schub für deutsche Agrar- und Ernährungsexporte entwickeln - ganz im Sinne unserer Agrarexportstrategie", sagte er während seiner Türkeireise am Mittwoch. "Konkret geht es darum, den Handel mit Gütern und Technik sowie die Forschungskooperation zum Vorteil beider Seiten und auf Augenhöhe auszubauen."



Der CSU-Politiker reiste als erster deutscher Landwirtschaftsminister seit zehn Jahren in die Türkei. Im Anschluss an ein bilaterales Gespräch haben Rainer und sein türkischer Amtskollege Ibrahim Yumakli eine Absichtserklärung unterzeichnet. "Mit der gemeinsamen Absichtserklärung untermauern wir unseren gemeinsamen Willen zu einer vertieften Zusammenarbeit. Hier liegt noch viel Potential", sagte Rainer. "Ich danke Minister Yumakli für das sehr gute und vertrauensvolle Gespräch."



In der gemeinsamen Absichtserklärung heißt es, man wolle Handelshemmnisse bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Lebensmitteln, Agrartechnologien sowie entsprechenden Dienstleistungen abbauen und Fachwissen austauschen. Die Zusammenarbeit in der Agrarforschung soll ausgebaut und die Kooperation bei Pflanzengesundheit und Veterinärmedizin intensiviert werden. In Zukunft sollen sich die Staatssekretäre beider Länder jährlich im Wechsel in Deutschland oder der Türkei wieder zu aktuellen agrarpolitischen Themen austauschen und bilaterale Kooperationen anstoßen.





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