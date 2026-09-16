Bis Mitte 2027 soll Agricultural Solutions börsenreif sein. Rund 80 % des Geschäfts sind bereits rechtlich verselbstständigt. BASF will zunächst nur einen Minderheitsanteil platzieren und Mehrheitsaktionär bleiben. Für die BASF-Aktie erhöht der Schritt die Bewertungstransparenz und kann bislang im Konzern versteckte Werte sichtbar machen. Garantiert ist ein höherer Gesamtwert aber nicht: Entscheidend sind IPO-Bewertung, Marktumfeld und ein möglicher Holdingabschlag. Agricultural Solutions wäre weniger vom klassischen Chemiezyklus abhängig, bleibt aber zyklisch über Agrarpreise, Farmer-Einkommen, Wetter und Regulierung. Das operative BASF-Geschäft außerhalb von Agricultural Solutions wäre dadurch stärker vom Industrie- und Chemiezyklus geprägt. Fazit: Der Börsengang kann Werte heben, ist aber kein Selbstläufer.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 38.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
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