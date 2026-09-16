Mit der EEG-Novelle soll die Direktvermarktung auch für kleine Photovoltaik-Anlagen verpflichtend werden. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) sieht darin eine große Chance, einen neuen Standard für Prosumer zu schaffen. Allerdings gibt es aktuell noch gewaltige Umsetzungsdefizite bei den Verteilnetzbetreibern, um die notwendigen Voraussetzungen für den Zugang einer aktiven Vermarktung zu schaffen, wie der Verband schreibt. In einem Whitepaper, das pv magazine vorliegt, addressiert er daher sechs Punkte, um die Direktvermarktung für Kleinanlagen zu einem Massengeschäft zu machen. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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