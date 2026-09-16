Neuenburg - Nach drei Jahrzehnten Pionierarbeit im Bereich digitale Gesundheit bereitet Jens Krauss die Übergabe der Leitung bei CSEM vor. Zu seinem Nachfolger als Vice President wurde der Medtech-Unternehmer Matthias Peterhans ernannt. Er tritt am 1. November 2026 bei CSEM ein und übernimmt die Funktion im Sommer 2027. Der Führungswechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Sensorik und künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten für die Medizin eröffnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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