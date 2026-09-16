Die Vereinbarung verschafft Deutschland spezielle Kapazitäten zur Steuerung von Satelliten mit sehr hoher Auflösung sowie eine in Europa gehostete Datenplattform für die Erdbeobachtung

Planet Labs Germany, ein führender Anbieter von täglichen Daten und Erkenntnissen zu Veränderungen auf der Erde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Zuschlag für eine Ausschreibung des Bundesministeriums des Innern (BMI) im Bereich Satellitendienste erhalten hat. Dieser Meilenstein macht Deutschland zur weltweit ersten zivilen Regierung, die die speziellen Constellation Services von Planet in Anspruch nimmt, und schafft damit einen neuen Präzedenzfall für die Beschaffung von Weltraumdienstleistungen im öffentlichen Sektor.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie (BKG) hochauflösende, auftragsbezogene Bilddaten, bundesweite "Planet Mosaics" sowie fortschrittliche georäumliche Analysen koordinieren und bereitstellen, um deutsche zivile Regierungsbehörden zu unterstützen. Neben der Bereitstellung exklusiver, zweckgebundener Satellitenaufträge wird Planet eine cloudnative Software-as-a-Service- und Plattformlösung liefern, die sicher auf einer europäischen Cloud-Infrastruktur bereitgestellt wird. Diese Lösung schafft eine sichere, in Europa gehostete Architektur, die die Einhaltung europäischer Datenschutzvorschriften und Informationssicherheitsstandards weiter stärkt.

Diese jüngste Vereinbarung baut auf der seit 2021 bestehenden Zusammenarbeit zwischen Planet und dem BKG auf, in deren Rahmen die Satellitendaten des Unternehmens mehr als 400 Bundesbehörden in Deutschland unterstützen. Diese Vereinbarung schafft wiederum eine einheitliche Grundlage für Entscheidungsträger in den Bereichen Stadtplanung, Wald- und Gewässerüberwachung, landwirtschaftliche und landnutzungsbezogene Bewertungen sowie in weiteren Bereichen.

"Indem Deutschland erstmals auf ziviler Bundesebene den exklusiven Zugang zu dedizierten Satelliteneinsätzen sichert, unternimmt es einen entscheidenden Schritt zum Aufbau zukunftsfähiger Weltraumfähigkeiten", erklärte Prof. Dr. Steffen Schön, Präsident des BKG. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Planet hat gezeigt, dass die Verbindung von unternehmerischer Flexibilität mit den Anforderungen des öffentlichen Sektors zu außergewöhnlichen Ergebnissen führt. Der Ausbau dieser Zusammenarbeit, gestützt auf europäische Plattformarchitekturen, stellt sicher, dass alle deutschen Bundesbehörden auf hervorragende Kapazitäten zurückgreifen können, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen."

"Deutschland leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung eines neuen Modells für staatliche Infrastruktur im öffentlichen Raum", erklärte Martin Polak, Managing Director von Planet Labs Germany. "Als aktives, lokal verwurzeltes Mitglied des deutschen Weltraum-Ökosystems sind wir stolz darauf, hochauflösende Bilddaten, fortschrittliche Analysen und eine eigenständige Plattforminfrastruktur bereitzustellen, die erforderlich sind, um Behörden im ganzen Land zu unterstützen."

Marcus Apel, Director, Business Development bei Planet Labs Deutschland, fügte hinzu: "Unser Erfolg beruht auf mehr als zehn Jahren Wachstum von Planet in Deutschland und fünf Jahren intensiver Zusammenarbeit mit dem BKG einer Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen, dem aufmerksamen Eingehen auf die betrieblichen Anforderungen unserer Kunden und der konsequenten Einhaltung unserer Versprechen basiert."

Seit über einem Jahrzehnt dient Berlin als europäischer Hauptsitz von Planet. Im Laufe dieses Herbstes wird der europäische Hauptsitz von Planet in seinen neuen, hochmodernen Raumfahrtcampus umziehen eine Anlage, die darauf ausgelegt ist, Satellitenfertigung, Ingenieurwesen, Missionsbetrieb, Datenverarbeitung, KI-Analytik und weitere Geschäftsbereiche unter einem Dach zu vereinen. Diese Erweiterung leistet einen direkten Beitrag zur deutschen Raumfahrtinfrastruktur, indem sie neue hochqualifizierte Arbeitsplätze nach Berlin bringt und die Kapazitäten für den groß angelegten Bau fortschrittlicher Satellitensysteme in Deutschland erheblich steigert.

Diese Mitteilung hat keinen Einfluss auf die zuvor veröffentlichte Finanzprognose für dieses Geschäftsjahr, die von der Unternehmensleitung von Planet am 3. September 2026 vorgelegt wurde. Der Auftragszuschlag umfasst Optionen und hat über einen Zeitraum von fünf Jahren einen möglichen Höchstwert von 25 Millionen Euro.

Über Planet

Die Planet Labs Germany GmbH ist Teil der Planet-Gruppe und hat ihren Sitz in der europäischen Zentrale von Planet in Berlin. Planet Labs PBC (NYSE: PL) ist die Muttergesellschaft der Planet-Gruppe mit globalem Hauptsitz in San Francisco, USA. Planet ist ein führender Anbieter von globalen, täglich aktualisierten Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet verfolgt die Mission, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Das 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründete Unternehmen entwirft, baut und betreibt die größte Erdbeobachtungsflotte von Bildsatelliten. Planet liefert missionskritische Daten, fundierte Erkenntnisse und Softwarelösungen an Kunden, zu denen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden zählen, und ermöglicht es den Nutzern, auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Mehrwert aus Satellitenbildern zu gewinnen. Planet Labs PBC ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das an der New Yorker Börse unter dem Kürzel PL notiert ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.planet.com und folgen Sie uns auf X, LinkedIn oder schauen Sie sich die HBO-Serie Wild Wild Space an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" über Planet im Sinne der Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die strategischen Partnerschaften von Planet und das zukünftige Wachstum von Planet in neuen und bestehenden Märkten. Solche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, beinhalten Schätzungen, Annahmen, Einschätzungen und Unsicherheiten. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Planet detailliert beschrieben. Planet übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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