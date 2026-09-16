Um die 60 Investoren, Analysten, Fondsmanager und auch boersengefluester.de waren am 16. September 2026 zum "1st Finnish Corporate Summit" ins JW Marriott Hotel nach Frankfurt zu kommen. Präsentiert haben sich auf der von NuWays und Equity Forum organisierten Veranstaltung elf finnische Unternehmen mit tollen Investmentstorys. Wie auch bei den angesagtesten deutschen Small- und Midcaps, dreht sich bei den finnischen Pendants ebenfalls viel um Trendthemen wie Rechenzentren, KI, Defence oder auch Infrastruktur. Definitiv nochmals näher angucken werden wir uns Unternehmen wie Bittium (Defence, MedTech), GRK Infra (Infrastruktur, Bau) oder auch Detection Technology (Röntgendetektor-Systeme). Aber klar: Hauptgrund unseres Besuchs auf dem Finnish Corporate Summit war die Präsentation von Multitude-CEO Antti Kumpulainen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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