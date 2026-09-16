Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Gewinnen geschlossen. Die Anleger zeigten sich allerdings zurückhaltend, da alle Augen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gerichtet waren, der am Abend ansteht. Dabei rechnen über 92 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung, sagte ein Händler. «Die Fed hat kaum eine andere Wahl, als die Zinsen anzuheben, zumal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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