Berlin - Nach dem gemeinsamen Statement der Ministerpräsidenten stellt sich nun auch der Vorsitzende des Mittelstandskreises in der Unionsfraktion, Christian von Stetten, hinter den Kanzler. "Die Führungsfrage in der CDU stellt sich nicht - und sie hat sich auch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gestellt", sagte von Stetten der "taz".
Friedrich Merz und sein Reformkurs seien erst im Februar beim CDU-Bundesparteitag mit über 91 Prozent bestätigt worden. "Der Bundeskanzler weiß genau, welche Reformen unser Land jetzt braucht, und hat dafür die volle Rückendeckung unserer Bundestagskollegen", erklärte von Stetten weiter. "Unser Land braucht jetzt diese notwendigen Reformen und dafür ist Friedrich Merz der richtige Mann am richtigen Platz zur richtigen Zeit."
Friedrich Merz und sein Reformkurs seien erst im Februar beim CDU-Bundesparteitag mit über 91 Prozent bestätigt worden. "Der Bundeskanzler weiß genau, welche Reformen unser Land jetzt braucht, und hat dafür die volle Rückendeckung unserer Bundestagskollegen", erklärte von Stetten weiter. "Unser Land braucht jetzt diese notwendigen Reformen und dafür ist Friedrich Merz der richtige Mann am richtigen Platz zur richtigen Zeit."
© 2026 dts Nachrichtenagentur