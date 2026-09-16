Durch das neue Sponsoring baut NetApp seine Präsenz in der NFL aus und liefert zuverlässige Daten, Analysen und die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Höchstleistungen zu erbringen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es zum offiziellen Partner der Tampa Bay Buccaneers ernannt wurde. Diese neue Partnerschaft baut auf NetApps Status als offizieller Partner der NFL für intelligente Dateninfrastruktur auf und unterstützt die Liga und ihre Teams dabei, schnell und sicher auf ihre Daten zuzugreifen, diese zu verwalten und zu nutzen. Die Buccaneers werden die Technologie von NetApp nutzen, um das Erlebnis für die Buccaneers-Fans im Stadion an Spieltagen und darüber hinaus zu verbessern.

"NetApp wird als vertrauenswürdiger Technologiepartner fungieren, der uns dabei helfen wird, das Kundenerlebnis für alle Buccaneers-Fans zu verbessern", sagte Atul Khosla, Chief Commercial Officer der Buccaneers. "Ein zuverlässiger und gesicherter Zugriff auf Daten spielt eine wesentliche Rolle für das gesamte Erlebnis eines Spieltags im Raymond James Stadium. Die branchenführende intelligente Dateninfrastruktur von NetApp wird uns dabei helfen, unseren Krewe-Mitgliedern bei den Spielen und auf allen von uns genutzten digitalen Plattformen ein nahtloseres und vernetzteres Erlebnis zu bieten."

Diese Partnerschaft startet im Anschluss an das erste Spiel der regulären Saison 2026 der Buccaneers gegen die Cincinnati Bengals am 13. September. Durch diese Partnerschaft baut NetApp seine Zusammenarbeit mit der NFL als offizieller Partner für intelligente Dateninfrastruktur aus und trägt dazu bei, die Daten, die den Ligabetrieb stützen, sicher zu verwalten, zu schützen und nutzbar zu machen. In der gesamten NFL unterstützt die NetApp-Technologie anspruchsvolle Workloads aus der Praxis, darunter die Speicherung und Verfügbarkeit von Spieltagsvideos, die von den Football-Teams der NFL und den Football-Teams der Vereine genutzt werden. Diese Zusammenarbeit hat gezeigt, wie die richtige Infrastruktur komplexen, datenintensiven Unternehmen dabei helfen kann, effizienter und resilienter zu arbeiten.

Durch den Einsatz von NetApp Keystone, einem flexiblen und unkomplizierten Abonnementdienst, der sich an wechselnde geschäftliche Anforderungen anpasst, können die Buccaneers ihre Daten-Workloads mit branchenführender Leistung, intelligentem Datenmanagement und hoher Verfügbarkeit über Rechenzentren und Cloud-Umgebungen hinweg beschleunigen. Die NetApp-Plattform bietet integrierte Datensicherheit, die Bedrohungen automatisch erkennt und eine schnelle Wiederherstellung ermöglicht.

"Erfolgreiche Teams erzielen schon lange vor dem Spieltag bedeutende Ergebnisse, indem sie die richtigen Leute, verlässliche Daten, fundierte Entscheidungen und eine disziplinierte Umsetzung zusammenbringen", sagte Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. "Der Spitzensport zeigt, was Organisationen leisten können, wenn ihre Mitglieder Informationen in selbstbewusstes Handeln umsetzen können. Als stolzer Partner der Tampa Bay Buccaneers würdigen wir die Vorbereitung, das Vertrauen und die Teamarbeit, die für Spitzenleistungen sorgen, sowie die intelligente Dateninfrastruktur, die dies ermöglicht."

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Über die Tampa Bay Buccaneers

Die Tampa Bay Buccaneers bestreiten ihre 51. Saison als Mitglied der National Football League und spielen in der South Division der National Football Conference. Sie wurden 1995 vom verstorbenen Malcolm Glazer erworben und befinden sich derzeit im Besitz der Familie Glazer. Die 1976 gegründeten Buccaneers haben insgesamt 10 Divisions-Titel, zwei Conference-Meisterschaften und zwei Super-Bowl-Siege errungen, darunter den Super Bowl LV, der in ihrem Heimstadion, dem Raymond James Stadium, ausgetragen wurde. Die Buccaneers sind zudem in der NFL führend, was die Fanbindung angeht, und halten den Rekord, in der jährlichen "Voice of the Fan"-Umfrage der Liga 12 Mal in Folge den ersten Platz bei der allgemeinen Kundenzufriedenheit zu belegen. Darüber hinaus engagiert sich die Franchise sehr aktiv in der Community, unter anderem durch die Tampa Bay Buccaneers Foundation, die Glazer Vision Foundation und die Glazer Family Foundation. Für weitere Informationen besuchen Sie www.buccaneers.com.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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