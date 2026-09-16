Verbraucher nutzen KI mittlerweile nicht mehr nur zur Recherche über Finanzprodukte, sondern vertrauen zunehmend darauf, dass KI-Agenten sie bei der Beantragung von Krediten unterstützen, was neue Chancen und Herausforderungen für Finanzinstitute mit sich bringt.

Wichtigste Fakten

54 der Verbraucher haben kein Problem damit, dass KI-Agenten in ihrem Namen einen Kreditantrag stellen.

82 vertrauen darauf, dass KI Kredite verschiedener Anbieter vergleicht.

85 glauben, dass KI-Agenten mehr Optionen vergleichen, als sie es manuell könnten.

84 glauben, dass KI-Agenten ihnen dabei helfen können, günstigere Preise oder Tarife zu finden.

75 würden sich wohler dabei fühlen, ein LLM zu nutzen, das mit einem Finanzinstitut verbunden ist, dem sie bereits vertrauen.

Verbraucher sind bereit, den nächsten Schritt bei der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) zu gehen. Dies besagt die Studie KI im Risikomanagement: Der Aufstieg von Agentic Commerce die im Auftrag des Daten- und Technologieunternehmens Experian von Forrester Consulting durchgeführt wurde.

Die Studie, an der 6.247 an einer Kreditaufnahme interessierte Verbraucher aus 13 Märkten in der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum teilnahmen, ergab, dass mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten kein Problem damit hat, wenn KI-Agenten in ihrem Namen Kredite beantragen. Die Ergebnisse deuten auf die nächste Stufe in der Entwicklung der Finanzdienstleistungen hin, in der Verbraucher zunehmend bereit sind, KI nicht mehr nur zur Bereitstellung von Informationen, sondern auch zur Unterstützung bei Teilen des Kreditantragsprozesses einzusetzen darunter der Vergleich von Kreditgebern, die Prüfung der Kreditwürdigkeit, das Ausfüllen von Anträgen und die sichere Einreichung autorisierter Dokumente.

"Die Verbraucher ändern bereits jetzt die Art und Weise, wie sie mit Finanzdienstleistungen umgehen", sagte Mariana Pinheiro, Chief Executive Officer, Experian EMEA Asia Pacific. "Sie experimentieren nicht mehr nur mit KI, sondern beginnen, ihr immer wichtigere Bereiche ihres Finanzlebens anzuvertrauen. Unsere Untersuchung zeigt, dass 82 der Befragten bereits auf LLMs vertrauen, um Kredite verschiedener Anbieter zu vergleichen. Für Banken und Kreditgeber stellt sich nicht mehr die Frage, ob KI den nächsten Schritt auf diesem Weg beeinflussen wird, sondern wie sie sich darauf vorbereiten können, während sie gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher gewinnen und bewahren. Anfangs wurde KI lediglich genutzt, um Finanzprodukte besser zu verstehen, nun werden KI-Agenten zunehmend gebeten, bei der Bewältigung komplexer finanzieller Prozesse zu helfen."

Verbraucher nutzen KI, damit Entscheidungen über Finanzen einfacher werden

Die Untersuchung ergab, dass 85 der Befragten der Meinung sind, KI-Agenten könnten ihnen dabei helfen, mehr Optionen zu vergleichen, wozu sie manuell nicht in der Lage sind. 84 geben an, KI könne ihnen helfen, Geld zu sparen, indem sie bessere Preise oder Tarife finden. Weitere 83 glauben, KI-Agenten könnten sie auf wichtige Details wie versteckte Gebühren oder Vertragsbedingungen hinweisen. 81 sind der Meinung, KI könne die Entscheidungsmüdigkeit verringern, indem sie Recherchen und Routineaufgaben für sie übernimmt.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass Verbraucher unterschiedliche Grenzen setzen, wenn es darum geht, wie viel Autonomie sie einem KI-Agenten einräumen würden. Bei Kreditanträgen möchten viele weiterhin die Kontrolle behalten, während andere offen für mehr Delegation sind: 23 würden einem Agenten erlauben, zu handeln, wenn bestimmte vorab vereinbarte Regeln erfüllt sind, während 5 kein Problem damit hätten, ihm volle Autonomie zu gewähren.

Vertrauen ist für die nächste Phase der KI-Nutzung entscheidend

Drei Viertel (75 %) der Befragten gaben an, dass sie sich wohler fühlen würden mit einer KI, die mit einem Finanzinstitut verbunden ist, dem sie bereits vertrauen. Dies unterstreicht die Chance für Banken und Kreditgeber, KI-Nutzung im Rahmen vertrauensvoller Kundenbeziehungen aufzubauen, anstatt KI als eigenständigen Dienst zu behandeln.

Da KI-Agenten zunehmend in der Lage sind, immer mehr Aufgaben im Auftrag der Verbraucher zu übernehmen, müssen Finanzinstitute Systeme entwickeln, die eine sichere Interaktion zwischen KI-Agenten auf Verbraucherseite und Plattformen auf Kreditgeberseite ermöglichen. Identitätsprüfung, Einwilligungsmanagement, Betrugsprävention und Erklärbarkeit werden im Zuge der weiteren Entwicklung KI-gestützter Customer Journeys an Bedeutung gewinnen.

Experian unterstützt Finanzinstitute dabei, sich auf diese Entwicklung vorzubereiten mit fortschrittlichen Funktionen in den Bereichen Identitätsmanagement, Betrugsprävention und Entscheidungsfindung. Ein Beispiel ist "Agent Trust", das sichere Interaktionen zwischen Verbrauchern, KI-Agenten und Unternehmen ermöglicht und Organisationen dabei hilft, vertrauenswürdige, KI-gestützte Finanzdienstleistungen zu entwickeln.

Methodologie

Experian beauftragte Forrester Consulting im [Juli 2026] mit der Durchführung einer Umfrage unter 6.247 an Krediten interessierten, digital versierten Verbrauchern in 13 Märkten der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum:Australien, China, Dänemark, Deutschland, Indien, Italien, Malaysia, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südafrika, Spanien und die Türkei.

Über Experian

Experian ist ein weltweit tätiges Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Wir tragen dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrugsfälle aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu bieten und das alles mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Plattformen. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Vielzahl von Märkten tätig, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen und die Automobilbranche bis hin zur Agrarfinanzierung, dem Versicherungswesen und vielen weiteren Branchen.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue, fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen im FTSE-100-Index beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

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