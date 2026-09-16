EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio.



16.09.2026 / 20:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio. Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio Zinssatz: 2,5 % p.a. Unbesichert und nachrangig Wandlungsfenster: 15. August 2027 bis 9. September 2027; Discount von 20 % auf die Referenzbewertung

Mindestzeichnungssumme EUR 100.000 je Investor; zwingende Wandlung; kein öffentliches Angebot Der Vorstand der REPLOID Group AG, ISIN: AT0000A3HRX5 ("REPLOID"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000 auszugeben (die "Emission"). Die ordentliche Hauptversammlung der REPLOID vom 14. September 2026 hat den Vorstand gemäß § 174 Abs 2 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt und beschlossen, das Bedingte Kapital 2025 dahingehend zu erweitern, dass es auch der Bedienung der Wandlungsrechte aus dieser Emission dient. Das Bedingte Kapital 2025 umfasst beschlussgemäß bis zu 831.607 Aktien. Rechtsgrundlage und Eckdaten der Emission Mit den Wandelschuldverschreibungen gewähren die Darlehensgeber der Gesellschaft ein unbesichertes und nachrangiges Darlehen, das mit 2,5 % p.a. verzinst wird. Das Darlehen ist von den Darlehensgebern zwingend im Wandlungsfenster vom 15. August 2027 bis zum 9. September 2027 durch Ausübung des Wandlungsrechts in Aktien der REPLOID Group AG zu wandeln. Der Erwerbspreis je Aktie bemisst sich anhand einer Referenzbewertung der REPLOID (Unternehmensbewertung, Durchschnittskurs oder letztgültiger Börsekurs) abzüglich eines Discounts von 20 %. Die Mindestzeichnungssumme je Investor beträgt EUR 100.000. Die Zeichnung ist bis einschließlich 31. Dezember 2026 möglich. REPLOID verfolgt die Ambition, bis spätestens zum Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von EUR 1 Milliarde zu erreichen. Das Unternehmen beabsichtigt folglich, die eingehenden Barmittel für Investitionen in das weitere Wachstum der Unternehmensgruppe zu verwenden. Die Wandelschuldverschreibungen werden nicht öffentlich angeboten, sondern ausschließlich einem geschlossenen Kreis individuell ausgewählter und direkt angesprochener Investoren zur Zeichnung angeboten. Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.



Ende der Insiderinformation



16.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News