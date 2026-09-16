Leverkusen - Bayer Leverkusen hat am 1. Spieltag der Europa League gegen den NK Celje mit 2:0 gewonnen.
Die Gastgeber bestimmten in der ersten Hälfte über weite Strecken das Geschehen und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Der Führungstreffer fiel in der 15. Minute allerdings mithilfe des Gegners: Svit Seslar lenkte eine Hereingabe von Aleix Garcia unglücklich ins eigene Tor.
Leverkusen blieb anschließend gefährlich, verpasste es aber zunächst, den Vorsprung auszubauen. Celje kam seinerseits zu einigen guten Gelegenheiten, doch Torhüter Mark Flekken verhinderte den möglichen Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Rheinländer weitere Chancen, ehe Facundo Medina in der 74. Minute für die Entscheidung sorgte. Nach einer Ecke traf der Verteidiger zum 2:0.
In der Schlussphase kontrollierte Bayer die Partie weitgehend und brachte den Vorsprung ohne Gegentreffer über die Zeit. Celje hatte zwar noch einzelne Abschlüsse, konnte Leverkusen aber nicht mehr ernsthaft gefährden.
Die Gastgeber bestimmten in der ersten Hälfte über weite Strecken das Geschehen und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Der Führungstreffer fiel in der 15. Minute allerdings mithilfe des Gegners: Svit Seslar lenkte eine Hereingabe von Aleix Garcia unglücklich ins eigene Tor.
Leverkusen blieb anschließend gefährlich, verpasste es aber zunächst, den Vorsprung auszubauen. Celje kam seinerseits zu einigen guten Gelegenheiten, doch Torhüter Mark Flekken verhinderte den möglichen Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Rheinländer weitere Chancen, ehe Facundo Medina in der 74. Minute für die Entscheidung sorgte. Nach einer Ecke traf der Verteidiger zum 2:0.
In der Schlussphase kontrollierte Bayer die Partie weitgehend und brachte den Vorsprung ohne Gegentreffer über die Zeit. Celje hatte zwar noch einzelne Abschlüsse, konnte Leverkusen aber nicht mehr ernsthaft gefährden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur