München (ots) -Hansa Rostock feiert nach zwei sieglosen Partien im ersten Spiel nach der Entlassung von Daniel Brinkmann einen Last-Minute-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II: "Es war vielleicht nicht schön, keine Frage. Aber in unserer Situation geht's einfach nur um die Punkte und dass wir diesen 'Fluch' jetzt mal kurz gebrochen haben mit den 3 Punkten, das fühlt sich richtig gut an", resümiert Interimscoach Yannic Thiel nach seinem gelungenen Debüt. "Wir waren am Montagabend nach einer intensiven Analyse, nach sehr vielen Gesprächen schlussendlich klar, dass wir in der Konstellation unsere Ziele gefährdet sehen", begründet Amir Shapourzadeh, Hansas Direktor Profifußball, die Entscheidung für Brinkmanns Entlassung. "Schlussendlich war auch das Spiel am Freitag [0:4 bei Viktoria Köln, Anm.d.Red.] ein Teil des Gesamtbilds, was das Fass ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Die fehlende Konstanz, die fehlende Stabilität, auch über die Zeit im Defensivbund, in der Gegentorflut [12 Gegentore in 5 Spielen, Anm.d.Red.] haben so ein bisschen die Alarmglocken läuten lassen, sodass wir gesagt haben: Wir wollen nicht wieder in so eine Situation kommen wie in den letzten zwei Jahren, dass drei, vier Punkte für unser Ziel fehlen", führt er weiter aus. Rostocks Vorstandsvorsitzender Ronald Maul formuliert klar das Profil für Brinkmanns Nachfolger: "Das soll schon ein Trainer sein, bei dem wir das Gefühl haben: Der hat die Erfahrung, der hat die Souveränität und der hat die Klarheit!"Auch Wehen Wiesbaden gelingt nach der Trainerentlassung der langersehnte Erfolg - und das in Unterzahl! Das 2:0 bei Fortuna Köln war der erste Saisonsieg und erst der zweite aus den letzten 16 Partien. "Wir mussten uns viel anhören. Wir haben heute echt ein gutes Spiel gemacht. Vor allem mit der Gelb-Roten Karte haben wir echt Mentalität gezeigt. Der erste Sieg tut dann schon gut. Vor allem, da wir hohe Ziele haben, war es heute enorm wichtig", attestiert Moritz Flotho, Wiesbadener Torschütze zum 2:0. Auf die Frage, ob die hohen Saisonziele noch stehen, antwortet er deutlich: "Natürlich!" Für Wiesbadens Interimstrainer Frank Steinmetz ist der Grund für den Sieg klar: "Am Ende war es in Unterzahl eine Mentalitätsgeschichte." Fortuna-Coach Matthias Mink analysiert das Spiel, ohne etwas zu beschönigen: "Wir hatten heute nicht diese individuelle Klasse, die Tore zu machen. Das war der Knackpunkt." Vor der Partie begründet Wiesbadens Geschäftsführer Sport, Uwe Stöver, die Entlassung von Trainer Daniel Scherning: "Wir sind saisonübergreifend in 15 Meisterschaftsspielen mit nur einem Sieg unterwegs und einem Punkteschnitt von knapp über 0,5. Deswegen die Entscheidung, runtergebrochen: Der Fußball wird an Ergebnissen gemessen. Und die sind leider nicht dagewesen!"Rot-Weiß Essen bleibt erster Verfolger des MSV Duisburg: Nach dem 2:1-Erfolg beim SV Waldhof Mannheim steht RWE mit 13 Punkten auf Rang 2. "Hier beim Waldhof zu gewinnen, ist ein Ausrufezeichen", betont Trainer Uwe Koschinat und spricht ein Sonderlob für seinen Schlussmann Jakob Golz aus: "So eine Reaktion zu zeigen ist toll und am Ende den Top-Torwart der Liga im Tor zu wissen, bedeutet, dass er uns auch mal Punkte holen muss. Heute waren es drei statt einem - mit dieser sensationellen Parade zum Schluss. Seine Ruhe, seine Ausstrahlung: Er wächst enorm als Persönlichkeit!" Ein Doppelschlag bringt nach Rückstand die Entscheidung - zum Leidwesen Mannheims: "Klar geht es zu schnell, aber wir haben es auch nicht mit Absicht gemacht. Die Ecke kam perfekt zwischen zwei Spieler von uns, er kommt ran, streift ihn entscheidend und dann ist es halt so. Aber dann darfst du nicht fünf Minuten später direkt das nächste fressen. Da musst du wach sein", kritisiert Waldhof-Kapitän Claudio Kammerknecht.Spektakel in Münster! "Ein sehr unterhaltsames, rassiges, intensives Spiel. Zwei Mannschaften, die mit offenem Visier agiert haben", fasst es Preußen-Coach Thomas Wörle zusammen. Seine Mannschaft arbeitete sich nach 1:3-Rückstand zurück und nimmt am Ende einen Punkt mit: "Wie wir dann zurückkommen, diese Comeback-Mentalität, die Energie, die wir auf den Platz bekommen haben, gemeinsam mit unseren Fans, das war magisch. Das war überragend! Ein gefühlter Sieg, wenn man so tot war und wieder zurückkommt", betont Wörle. Sein Gegenüber Argirios Giannikis ist mit dem Remis nicht ganz so glücklich: "Natürlich ein geiler Fußballabend - bestätigt uns den Weg, den wir gehen. Aber ich hätte schon gerne die verdienten drei Punkte mitgenommen."Ingolstadt muss sich vor heimischen Publikum der TSG Hoffenheim II mit 1:2 geschlagen geben: "Das Grundproblem war heute, dass wir uns komplett auf diesen offenen Schlagabtausch eingelassen haben, dass wir das Spiel mit wild gemacht haben", erklärt Sabrina Wittmann. TSG-Coach Stefan Kleineheismann sieht hingegen eine "reife Leistung" seiner Mannschaft: "Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, vor allem auch nach Rückstand. Dass die Mannschaft so zurückkommt, so ruhig bleibt in ihrem Spiel, macht mich extrem stolz!"Nachfolgend Clips und Stimmen zum 6. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Freitag mit der 3. Liga: Ab 18.30 Uhr eröffnen der SC Verl und die Würzburger Kickers den 7. Spieltag. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.Hansa Rostock - VfB Stuttgart II 3:2 | Hansa nach Brinkmann-Entlassung wieder auf Erfolgskurs, Nachfolger jemand "bei dem wir das Gefühl haben, der hat die Erfahrung, der hat die Souveränität und der hat die Klarheit"Schluss! Hansa Rostock durchbricht die zwei Spiele andauernde Sieglosserie und feiert im ersten Spiel nach der Entlassung von Daniel Brinkmann einen Last-Minute-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=cWtBS1BpYk1ObW02MEo3MDFuR1JnWjEzakdQeDk0UFJwRE1OSzJsdGtNYz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DcWtBS1BpYk1ObW02MEo3MDFuR1JnWjEzakdQeDk0UFJwRE1OSzJsdGtNYz0%3D&tt1=-s7FujNM0JwnEV_er6G5y-wj-UIrNPs8qyhhe1-zE-N-9Kpq_mSrahvXF0-EusiO95u5UYC174QfvSqamVkZAChWCJblCoSuPHQZbgECCpz)Benno Dietze, Rostocker Siegtorschütze: "Das bedeutet mir unglaublich viel. Ein Tor zu machen, ist immer geil. Ein Sieg ist noch geiler. Ja, schön!"... wann die Nachricht von Brinkmanns Entlassung zum Team durchgesickert ist: "Als ihr es erfahren habt, haben wir es auch erfahren, vielleicht ein paar Minuten vorher. Aber das war auch für uns ziemlich spontan."... wie die Mannschaft Brinkmanns Entlassung aufgenommen hat: "Wir hatten noch gar nicht richtig Zeit, das zu verarbeiten. Es stand direkt das nächste Spiel vor der Tür. Wir waren ein bisschen verdutzt, dann aber abgeputzt und weitergemacht. Gehört irgendwie zum Geschäft dazu."... über das 1:0: "Das ist erstmal super! Tore machen ist immer geil! Das Problem, das wir haben, ist dass wir immer gerne nochmal einen fressen, wenn es mal gut läuft. Deswegen war es schön und wichtig, dass wir das über die Bühne gebracht haben, besonders zuhause."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NEVWclFBaGN6Y1dHRHd5V2ZTdTVNazVGbGtiOTRXeVVMaGJIVUo3YnZ5OD0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DNEVWclFBaGN6Y1dHRHd5V2ZTdTVNazVGbGtiOTRXeVVMaGJIVUo3YnZ5OD0%3D&tt1=mTpURxz7n4TV240wbkIn5LrBI518hH2_br7X3Z3Fflt-9Kpq_mSram-N2hajoZlJfpmrwT6JXtofvSqamVkZAChWCJblCoSuPHQZbgECCpz)Yannic Thiel, Interimstrainer Rostock: "Ich habe gar keine Ahnung! Es ist brutal! Die ganze Atmosphäre. Die 2. Halbzeit war einfach nicht gut von uns. Wir lassen uns das Spiel so aus der Hand nehmen. Dann stehst du draußen und musst irgendwie weitermachen, weitermachen. Wir haben dran geglaubt. Was alles in diesem Stadion möglich ist, haben wir gesehen. Es war vielleicht nicht schön, keine Frage. Aber in unserer Situation geht's einfach nur um die Punkte und dass wir diesen 'Fluch' jetzt mal kurz gebrochen haben, mit den 3 Punkten, das fühlt sich richtig gut an. Es waren keine einfachen Tage. Dementsprechend bin ich für die Jungs extrem froh."... über die 2. Halbzeit, in der Rostock zunächst ein 2:0 hergibt: "Das ist mir jetzt gerade völlig egal. Natürlich werden wir es aufarbeiten, keine Frage. Wir hatten ein paar Spiele hier, wo wir gut gespielt, keine Tore gemacht und nicht gewonnen haben. Jetzt haben wir mal 30 Minuten - auf gut Deutsch - scheiße gespielt. Am Ende ist der Ball aber im Tor. Das war heute das Wichtigste, dass wir mit 3 Punkten den Sieg feiern können."... über Siegtorschütze Benno Dietze: "Benno hatte keine einfache Situation. Das ist ein Junge von hier. Das ist ein Spieler mit extremer Qualität. Der Junge hat so viel Potenzial. Deshalb freut es mich extrem für ihn, weil er auf seine Art und Weise besonders ist. Dass er uns mit dem Tor den Sieg schenken konnte, freut mich umso mehr."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UnRZcFBnbDhsaHZiN0V2Z2x0YmUvSnRUNEtZV3FZalpCY1dOYjRRTlhtYz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DUnRZcFBnbDhsaHZiN0V2Z2x0YmUvSnRUNEtZV3FZalpCY1dOYjRRTlhtYz0%3D&tt1=RiDmHEi4OP9Rw3XiYi9cQu8i_gRuJ-Y-4bdAC9sRocx-9Kpq_mSrakFZDm8N61tMBtNkjV32pWAfvSqamVkZAChWCJblCoSuPHQZbgECCpz)Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Hansa Rostock, vor dem Spiel zur Entlassung von Daniel Brinkmann: "Zunächst möchte ich das hier nutzen, um mich bei Daniel und Flocki [Co-Trainer Dirk Flock, Anm.d.Red.] zu bedanken: für ihre Arbeit, für ihr Engagement in den knapp 70 Drittligaspielen, inklusive DFB-Pokal, inklusive Landespokal. Schlussendlich gibt es immer diese Automatismen, dass das letzte Spiel vor der Länderspielpause abgewartet wird und dann in den Ligen die Entscheidungen bezüglich einer Trainerentscheidung fallen. Das wollten wir so nicht, weil wir am Montagabend nach einer intensiven Analyse, nach sehr vielen Gesprächen schlussendlich klar waren, dass wir in der Konstellation unsere Ziele gefährdet sehen. Es wäre auch Daniel und Flocki gegenüber nicht fair gewesen, sie das Spiel heute oder Sonntag noch machen zu lassen, um dann Montag diese Entscheidung zu treffen. Von daher wollten wir auch offen mit Daniel und Flocki umgehen."... was das Alarmsignal war, das die Entlassung ausgelöst hat: "Am Ende ist es nicht ein Spiel oder die jetzige Tabellensituation. Am Ende geht es um ein Gesamtbild, um eine Gesamtanalyse, seit dem ersten Tag, wenn ein Trainer in einem Verein beginnt. Es gab schon auch die ein oder andere kritische Situation in dieser Zeit, wo wir den Trainer immer gestützt haben, wo wir ihm immer den Rücken gedeckt haben. Es war nicht alles schlecht. Es waren viele positive und gute Dinge dabei. Schlussendlich war auch das Spiel am Freitag [0:4 bei Viktoria Köln, Anm.d.Red.] ein Teil des Gesamtbilds, was ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe es auch gesagt: Die fehlende Konstanz, die fehlende Stabilität, auch über die Zeit im Defensivbund, in der Gegentorflut [12 Gegentore in 5 Spielen, Anm.d.Red.] haben so ein bisschen die Alarmglocken läuten lassen, sodass wir gesagt haben: Wir wollen nicht wieder in so eine Situation kommen wie in den letzten zwei Jahren, dass drei, vier Punkte für unser Ziel fehlen."... ob es Hansa Rostock auch an spielerischen Lösungen fehlte: "Sicherlich kommt vieles dazu, an Themen, die saisonübergreifend sind. Das war auch am Ende der Saison die letzten drei, vier, fünf Spiele so. Das letzte Zu-Null-Spiel war auswärts gegen Schweinfurt. Von daher ist das Thema sicherlich bekannt und saisonübergreifend, sich Torchancen aus gewissen Mustern zu erspielen. Das sind Themen, die wir gemeinsam in einer Saisonanalyse letztes Jahr analysiert haben, als wir mit dem Trainer und dem Trainerteam gesprochen haben, wo die Ansätze für die neue Saison sind. Leider konnten wir diese Dinge nicht in der neuen Saison umsetzen."... was sich nach den beiden verpassten Aufstiegen in den letzten beiden Saisons verändert hat und den Druck hat wachsen lassen: "Am Ende ist das immer so: Wenn du zweimal knapp scheiterst, zweimal Fünfter wirst, dass der Druck nicht weniger wird, dass die Erwartungen nicht weniger werden, im Umfeld und vor allen Dingen auch bei der Mannschaft. Wir können nicht in die Saison gehen und sagen: Jetzt wollen wir Sechster, Siebter oder Achter werden. Wir haben diese Ambitionen als Verein und haben sie transportiert."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TGk5d3pjQkZBMnozNVJMZW1GRXBNRVRFWkFxTXlPL1phZkRJM2UvdlFKQT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DTGk5d3pjQkZBMnozNVJMZW1GRXBNRVRFWkFxTXlPL1phZkRJM2UvdlFKQT0%3D&tt1=o1nTxK5OTlzOlU763OxnFTG7bmnoXNU29GQ0eeSVBnN-9Kpq_mSrap5R-p54PyE1ks6Wus1djHIfvSqamVkZAChWCJblCoSuPHQZbgECCpz)Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender Hansa Rostock, in der Halbzeitpause über die Entlassung von Daniel Brinkmann: "Unsere Aufgabe ist in erster Linie, die Emotion rauszulassen. Wir müssen es schon sehr sachlich analysieren. Wir wissen natürlich auch, was das immer bedeutet. Wir wissen auch, was das menschlich bedeutet. Das sind keine schönen Tage. Das sind keine schönen Gespräche. Das kann sich jeder auch so ausmalen. Das ist nun mal unsere Aufgabe, diese Entscheidung, wenn wir sie für richtig halten, so durchzuführen. Aber schön ist das nicht. Und Spaß macht das auf gar keinen Fall!"... über den Prozess, der zu Brinkmanns Entlassung geführt hat: "Wenn man ein bisschen tiefer reingeht, war es immer zwischendurch mal so ein Thema, wo wir bestimmte Dinge hinterfragt haben. Das war auch speziell nach der letzten Saison nochmal so, dass wir eine sehr, sehr intensive, eine sehr, sehr ausführliche Analyse der Saison gemacht haben und da auch schon zwei, drei Themen ganz klar herausgestellt haben. Es ging in erster Linie um die Defensive. Es ging darum, dass man die Restverteidigung, auch die Boxverteidigung und das Spiel ins letzte Drittel. Dafür gibt es heutzutage leider doch überall Statistiken. Da haben wir schon gesehen, dass wir doch Probleme haben, aus dem Spiel heraus Torchancen zu kreieren. Das waren so Punkte, die wir klar als Aufgabe für die neue Saison mitgegeben haben. Wir hatten jetzt das Gefühl, dass wir die Themen so nicht abgestellt bekommen und insofern dann handeln mussten, weil wir aktuell das Gefühl hatten, dass es sich nicht so bessert, dass wir unsere Saisonziele erreichen können."... warum es so notwendig war, die Entscheidung gegen Daniel Brinkmann schon in der Englischen Woche zu treffen: "Letztendlich, weil wir am Montag mit allen Gremien sehr intensiv gesprochen haben und für uns klar war, wenn für uns die Entscheidung schon gereift ist, wir es auch nicht für richtig halten, das am Montag nach dem Essen-Spiel zu machen. Da ist eine Situation, die menschlich auch nicht schöner gewesen wäre. Dann war für uns gemeinschaftlich schon klar, wenn die Überzeugung da ist, diesen Schritt durchzuführen, dass wir es sehr klar und konsequent durchziehen."... wie viele Namen er als Nachfolger auf dem Zettel hat: "Das ist auch kein Geheimnis, dass, sobald so eine Nachricht rausgeht, sich jeder berufen fühlt, sich zu melden und Tipps zu haben. Es ist nicht so, dass wir so gar nicht vorbereitet sind. Das ist auch ein Teil unserer Aufgabe und die Aufgabe von Amir Shapourzadeh, für solche Fälle immer vorbereitet zu sein - ohne, dass das konkret ist und man alles parat hat und man sagt: Da ist etwas Anderes kurz vor dem Abschluss. Klar gibt es eine Liste, die man abarbeiten muss. Dann muss man für sich entscheiden, was man für ein Profil sucht. Das war in den letzten Tagen sehr intensiv, lange Tage. Klar, das gehört dazu."... welche ersten Erkenntnisse es hinsichtlich eines Profils gibt: "Wir haben für uns entschieden, dass wir - nicht zuletzt durch die Ambition, die wir in der 3. Liga und auch als Hansa Rostock haben - schon eher nach einem Trainer suchen, der in erster Linie auch schon mal so etwas bewiesen hat, dass er das hinkriegt und auch in diesem Umfeld klar ist, was einen mit Hansa Rostock erwartet. Es wäre Stand heute nicht so der Trainer, der total viel Potenzial hat und wo wir eine Riesenidee haben, dass sich das dahin entwickelt. Sondern das soll schon ein Trainer sein, bei dem wir das Gefühl haben: Der hat die Erfahrung, der hat die Souveränität und der hat die Klarheit!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QWJTVFJpa3lqSDM1eGVDRElIS2J2d2V5NUxYaFk4VXVwWFR1UGx4UkZhVT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DQWJTVFJpa3lqSDM1eGVDRElIS2J2d2V5NUxYaFk4VXVwWFR1UGx4UkZhVT0%3D&tt1=F4CyPMqOIvaKFh7QgRDPcF5rgYFsX8WaPnz8WAebUPJ-9Kpq_mSrag_DlqKUc-ukdaDY_0AGKAsfvSqamVkZAChWCJblCoSuPHQZbgECCpz)Veit Stange, Stuttgarter Torschütze zum 2:2: "Jetzt gerade tut es extrem weh. Gerade in der 2. Halbzeit haben wir ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, nach dem 2:0 von Hansa, bei dem ich mir immer noch nicht ganz so sicher bin, ob das ein Elfmeter ist. Aber danach machen wir es wirklich hervorragend und haben auch die Chance, das dritte Tor zu machen. Deswegen ist es umso bitterer, dass wir mit gar nichts nachhause gehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHNJU3piR0NVWXVUdHI4d3NMU0V1ZjJHRXkyZVdWQnRlZGpPK2FhV0Rqbz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DSHNJU3piR0NVWXVUdHI4d3NMU0V1ZjJHRXkyZVdWQnRlZGpPK2FhV0Rqbz0%3D&tt1=o3m8Q-ipBVswmtb5EVm90sWvNPkjGfvueG6YDRd7qmh-9Kpq_mSraoMZuz08V4QEpEna504XgwofvSqamVkZAChWCJblCoSuPHQZbgECCpz)Fortuna Köln - SV Wehen Wiesbaden 0:2 | Erster Saisonsieg für Wiesbaden: "Am Ende war es in Unterzahl eine Mentalitätsgeschichte"Matthias Mink, Trainer Köln: "Du hast eine schlechte Anfangsphase gehabt, in der der Gegner immens Druck gemacht hat, in der sie mit ihrer individuellen Qualität auch gezeigt haben, zu was sie in der Lage sind. So fällt auch das 1:0. Schlussendlich hatten wir genug Situationen in der Box, auch genug Abschlüsse. Wir hatten heute nicht diese individuelle Klasse, die Tore zu machen. Das war der Knackpunkt!"... zur letzten halben Stunde in Überzahl, nach dem Platzverweis von Ayoub Chaikhoun: "Man muss auch zugrunde legen, dass der Platz eine Katastrophe ist. Das ist eine bodenlose Frechheit. Dann wird es fußballerisch gegen einen tiefstehenden Gegner - und sie standen mit Neun am und um den Strafraum - umso schwerer. Wir haben schlecht geflankt. Wir haben teilweise auch zu früh geflankt. Wir hatten genug Spieler in der Box. Wenn wir mehr die Durchbrüche zur Grundlinie gesucht hätten, hätten wir noch mehr Situationen kreieren können. Standardsituationen, da ist eine fast schon durchgerutscht. Dann retten sie noch auf der Linie. Ob er drin war, kann ich nicht sagen. Das waren die Situationen, die es ausgemacht haben, dass keiner mehr reingerutscht ist, trotz Überzahl."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MHJMNUl3NE5IS21HV3lZQzhLQ0srOTJ6WUo0anhhZ1hBZnJ5SnI0TGJDST0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DMHJMNUl3NE5IS21HV3lZQzhLQ0srOTJ6WUo0anhhZ1hBZnJ5SnI0TGJDST0%3D&tt1=q9KPMwPJRvLNbJK3neNb6qSJV05jfPFAHx3sssQYMOtk-apq5Gmrapb0emU4L_m9WeBkJvs24xEZPmqamVkZACx1a-e-6HV15VcjF10WXDd)Moritz Flotho, Wiesbadener Torschütze zum 2:0: "Wir mussten uns viel anhören. Wir haben heute echt ein gutes Spiel gemacht. Vor allem mit der Gelb-Roten Karte haben wir echt Mentalität gezeigt. Der erste Sieg tut dann schon gut. Vor allem, da wir hohe Ziele haben, war es heute enorm wichtig."... ob die hohen Ziele trotz des schwachen Saisonstarts noch stehen: "Natürlich!"... wie man den sieglosen Start abschütteln konnte: "Wir hatten eine gute Grundlage, auch schon mit Daniel [Scherning] davor. Frankie [Steinmetz] hat noch an ein paar Schrauben gedreht. Wir sind eine selbstbewusste Mannschaft. Wir wissen, dass wir die Qualitäten haben. Wir müssen es jetzt einfach nur ins Spiel übertragen. Ich sehe es immer im Training. Da zeigen wir es. Das muss jetzt auch am Spieltag da sein!"... was Frank Steinmetz vor dem Spiel gesagt hat: "Wir hatten durch Daniel schon eine gute Grundlage. Er hat uns einfach nochmal heißgemacht, dass wir heute über die Mentalität kommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2prN0EyZXZ3RUhUeWhoZXNRSnhEZ3p4SFJJeDlDWmRQQnlmblNXYkpzbz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DU2prN0EyZXZ3RUhUeWhoZXNRSnhEZ3p4SFJJeDlDWmRQQnlmblNXYkpzbz0%3D&tt1=jpMjK7T__ks0D5h_BYGiHvnjQQR2UnBgJ-g4tg702n5k-apq5GmralXXcUZMmydOYRdlIyp9qXoZPmqamVkZACx1a-e-6HV15VcjF10WXDd)Frank Steinmetz, Interimstrainer Wiesbaden: "Zunächst mal war anders, dass wir in Führung gegangen sind. Das war sehr wichtig für die Mannschaft, um Sicherheit zu bekommen. Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen, haben mit Ball die Dinge umsetzen können, die wir vorhatten und sind mit dem 1:0 belohnt worden. Das war leider die vergangenen Spiele nicht der Fall, als wir teilweise auch wirklich gut begonnen haben, als wir Übergewicht hatten, es aber versäumt haben, das Tor zu schießen. Das war der wesentliche Unterschied. Danach hat das Spiel auch seinen eigenen Spielfilm gehabt." ... wo das Selbstbewusstsein für die Kombination zum 1:0 herkam - und ob es mit dem Trainerwechsel zusammenhängt: "Definitiv ist es so, das habe ich in der Spieltags-Pressekonferenz gesagt, dass wir von der Qualität der Mannschaft überzeugt sind. Roberto Massimo ist ein wunderbarer Fußballer. Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel nur gesagt, dass ich erwarte, dass sie mutig und mit breiter Brust agiert - unabhängig von Tabellenplätzen, unabhängig von bisherigen Punkten - und versucht, ihre Leistungsfähigkeit auf das Feld zu bringen. Dass nicht alles rund laufen wird, war uns auch klar. Ich glaube aber schon, dass wir gerade in der 1. Halbzeit ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht haben - auch nachdem der Gegner ein bisschen aufkam, wir eiskalt zugeschlagen haben. Auch das hat uns die ersten Spiele gefehlt. Das haben wir Gottseidank heute alles auf den Platz bekommen. Am Ende war es in Unterzahl eine Mentalitätsgeschichte."... ob er sich auch vorstellen könnte, dauerhaft als Cheftrainer zu übernehmen: "Es geht gar nicht um mich. Es geht darum, dass wir jetzt in einer vernünftigen Position sind, um in diese lange Pause zu kommen. Ich hege keine Ambitionen. Der Verein entscheidet, was passiert. Wir haben vereinbart, dass wir das so lange übernehmen, bis die Geschäftsführung einen neuen Trainer gefunden hat. So lange machen wir das mit Hingabe. Was danach passiert, werden wir sehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Rm9zbVJhUC9JSWxFRmsxcVZVQ1pLVnFNbEtpVGFDRTNUMnd2eE1kc1VXYz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DRm9zbVJhUC9JSWxFRmsxcVZVQ1pLVnFNbEtpVGFDRTNUMnd2eE1kc1VXYz0%3D&tt1=oc4Fm3w1QbeGMgigz1S4Fn59vysoLXgtYNQ3Hr0MHiBk-apq5GmraswLRU-5nMdiA0i5sKFI87IZPmqamVkZACx1a-e-6HV15VcjF10WXDd)Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport, vor dem Spiel zur Entlassung von Daniel Scherning: "Wir haben in dieser Saison eine Bilanz, noch ohne Sieg. Wir sind auf Tabellenplatz 20 und tragen ein bisschen was aus der letzten Saison mit uns herum. Wir sind saisonübergreifend in 15 Meisterschaftsspielen mit nur einem Sieg unterwegs und einem Punkteschnitt von knapp über 0,5. Deswegen die Entscheidung, runtergebrochen: Der Fußball wird an Ergebnissen gemessen. Und die sind leider nicht dagewesen. Ich finde das höchst bedauerlich. Aber es ist wie es ist."... ob der Glaube, trotz der Unentschieden gegen Essen und in Rostock gefehlt hat: "Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn du weitestgehend mit ordentlichem oder gutem Inhalt unterwegs bist und trotzdem deine Ergebnisse nicht erzielst. Dann kommst du an einen Punkt, um die Situation entsprechend zu bewerten, das Ganze herunterzubrechen, was war, was ist und was in Zukunft sein wird. Das Ganze ist nicht nach Prinzip Hoffnung ausgelegt. Wir müssen uns den Fakten entgegenstellen und dementsprechend Entscheidungen treffen, auch wenn sie schlimm oder nicht schön sind."... über die Pläne für die Nachfolge von Daniel Scherning: "Wir arbeiten seit der Freistellung von Daniel und dem Co-Trainer Andreas Zimmermann mit Hochdruck an einer Nachfolge. Ich kann Ihnen im Moment kein Zeitfenster sagen. Ich kann ihnen nur mitgeben, dass wir mit Hochdruck dran arbeiten, dass wir unsere Arbeit entsprechend erledigen, die Themen abarbeiten und schnellstmöglich versuchen werden, einen Nachfolger zu finden und ihm die Möglichkeit zu geben, dann auch in der etwas längeren Länderspielpause in Vorbereitung auf das nächste Meisterschaftsspiel mehr Zeit zu haben."... welches Profil der neue Trainer haben soll: "Im Grunde strebt man eigentlich immer nach dem, was man eierlegende Wollmilchsau nennt. Das ist aber immer schwer zu erreichen. Wir haben einen bestehenden Kader, wir haben ein bestehendes Team drumherum. Wir müssen schauen, dass wir in dieser Gruppe bestmögliches aus der Mannschaft, aus jedem einzelnen Spieler herausholen, dass wir so zusammenwirken, dass wir sportlich erfolgreich sind. Da geht es um Inhalte, da geht es um Ausrichtung. Grundsätzlich möchten wir sowohl den Ballbesitz als auch das schnelle, vertikale Spiel in die Tiefe. Wir wollen das Flügelspiel. Wir wollen nach außen hin attraktiv wirken. Aber das sind immer die Idealvorstellungen, die man hat. Ich glaube, wir haben im Moment einen ganz anderen Auftrag, der heißt, erstmal unten aus der Region rauszukommen, eine stabile Defensive zu haben, vorne torgefährlicher zu sein. Unser Torverhältnis bringt das zum Ausdruck. Wenn wir diese Themen in den nächsten Wochen in den Griff kriegen, die Potentiale unserer Spieler ausschöpfen denke ich, dass wir eine andere Rolle spielen können, als wir im Moment spielen. Was im Moment ist, ist nicht im Rahmen unserer Zielsetzung, auch nicht in unserem Glauben oder der Überzeugung, was letztendlich der Mannschaftskader hergibt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MUpPWE5UcFFHRm9EYndYQ3ZxK1RNRVNWOVdaczh3UFhVaXJ6cENKckZvWT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DMUpPWE5UcFFHRm9EYndYQ3ZxK1RNRVNWOVdaczh3UFhVaXJ6cENKckZvWT0%3D&tt1=OAChDFqJIkqVKiKRkKRrcJtrNlA46UeXV24B6KUM6HVk-apq5Gmraps91ew67TkRHqmIJgg71YgZPmqamVkZACx1a-e-6HV15VcjF10WXDd)SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiß Essen 1:2 | "Top-Torwart der Liga" rettet RWE den AuswärtssiegNach Abpfiff kochen die Emotionen nochmal hoch. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZmNOT2FFTURJOFFYOVB5Sm5mV3oyWXhQWEJNUER6VTNhRGQyM0JaQnRraz0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Der Sieg resultiert auch aus unserem Glauben und auch wenn unser Kader nicht der größte ist, von Spielern, die von der Bank ihre Qualitäten mit einbringen. Darüber hinaus waren wir in vielen anderen Phasen schon gut im Spiel. Ich war überrascht von der Aufstellung der Mannheimer, die defensiver war als wir sie erwartet haben. Nach einer Viertelstunde haben wir übernommen. Das sah strategisch gut aus, haben uns gute Möglichkeiten erspielt und den Gegner weit weg vom eigenen Tor gehalten. So eine Reaktion zu zeigen ist toll und am Ende den Top-Torwart der Liga im Tor zu wissen, bedeutet, dass er uns auch mal Punkte holen muss. Heute waren es drei statt einem mit dieser sensationellen Parade zum Schluss. Seine Ruhe, seine Ausstrahlung, er wächst enorm als Persönlichkeit. Hier beim Waldhof zu gewinnen ist ein Ausrufezeichen."... über die hochkochenden Emotionen nach Abpfiff: "Emotionen gehören dazu. Wir dürfen als Rot-Weiß Essen keinen Zentimeter nachlassen, nirgendwo. Wenn Dinge drüber sind, kann man Dinge auch mal klar aussprechen. Auf der anderen Seite auch einstecken und dann ist es auch wieder gut." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QjhueUxnZjEwL1dYbWEvdXZqNHZDd2JvSnJOK0cxRldLbHV3c01HSWIyWT0=Darnell Keumo, SV Waldhof Mannheim über sein erstes Profi-Tor: "Natürlich bin ich überglücklich über mein erstes Profi-Tor - aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir das Spiel gewinnen können. Nach dem Tor hatten wir schlechte fünf Minuten und Essen hat das 2:1 gemacht. Wir haben versucht anzurennen, aber es hat nicht gereicht. Es war mein erstes Tor, das sind Momente, die man nie vergisst." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bDl4aEZ2NGp0Rk9seTV5RmVzQUV5S1NidVl3SnltdDhFckU3NVZlN1NXYz0=Claudio Kammerknecht, Kapitän SV Waldhof Mannheim über den Doppelschlag von RWE: "Klar geht es zu schnell, aber wir haben es auch nicht mit Absicht gemacht. Die Ecke kam perfekt zwischen zwei Spieler von uns, er kommt ran, streift ihn entscheidend und dann ist es halt so. Aber dann darfst du nicht fünf Minuten später direkt das nächste fressen. Da musst du wach sein. Klar ist das ärgerlich, aber erklären kann ich es nicht."... über die schlechten Platzverhältnisse: "Die Komponente muss man mittlerweile mit reinnehmen. Seit dem Lautern-Spiel fliegen hier die Fetzen raus, jeder Ball verspringt. Der Gegner muss auch darauf spielen, also müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cUFmaEZrM0ZMb0pMejNXTy9UM3E3MFZnakl6V2M0ekZDN0g2RkhTajd1az0=Preußen Münster - 1.FC Saarbrücken 3:3 | "Ein geiler Fußballabend" in Münster - Preußen mit "magischen Comeback-Qualitäten"Thomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Ein sehr unterhaltsames, rassiges, intensives Spiel. Zwei Mannschaften, die mit offenem Visier agiert haben. Das haben wir uns so nicht vorgestellt. Wir haben gebraucht, um im Spiel anzukommen, da war das Spiel fast durch. Das ist echt bitter für uns. Wie wir dann zurückkommen, diese Comeback-Mentalität, die Energie, die wir auf den Platz bekommen haben, gemeinsam mit unseren Fans, das war magisch. Das war überragend! Schlechte erste Halbzeit, zweite Halbzeit war echt gut. Ein gefühlter Sieg, wenn man so tot war und wieder zurückkommt. Das haben wir nicht zum ersten Mal gezeigt, das steckt in uns drin, das können wir. Wir müssen nur schauen, dass wir es nicht immer darauf ankommen lassen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T25YRFpoOXRPZW5VOVp6RlJvTEFIM0dHNFRIV0I3c2RHQzFQV1E0RXRMVT0=Argirios Giannikis, Trainer 1.FC Saarbrücken: "Ein Top-Spiel, für eine englische Woche herausragendes Niveau. Wir haben eine herausragende erste Halbzeit gespielt, 3:1 geführt und viele Chancen für mehr. In der zweiten Halbzeit kriegen wir ein blödes Freistoßtor und fällt der Sonntagschuss nicht rein, haben wir den längeren Atem zum Schluss. Natürlich ein geiler Fußballabend, bestätigt uns den Weg, den wir gehen. Aber ich hätte schon gerne die verdienten drei Punkte mitgenommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RHpxVjFnUFVaRnRqTElYcTJRRU13TitaTCtQVklUWE15TnBIVWpYOWoyOD0=FC Ingolstadt 04 - TSG Hoffenheim II 1:2 | Heimpleite für Ingolstadt: "Wir müssen da schon ganz ehrlich zu uns sein, dass wir zu wenige Torchancen hatten"Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt, mit einer einfachen Antwort auf die Frage, was heute den Unterschied gemacht hat: "Das eine Tor auf der Seite der Hoffenheimer..."... warum Ingolstadt nicht noch ein Tor mehr gemacht hat: "Wir müssen da schon ganz ehrlich zu uns sein, dass wir zu wenige Torchancen hatten, vor allem auch in der 2. Halbzeit geht es viel auf deren Tor. Trotzdem war das Grundproblem heute, dass wir uns komplett auf diesen offenen Schlagabtausch eingelassen haben, dass wir das Spiel mit wild gemacht haben. Wir wussten, dass sie uns extrem ansprinten werden, dass sie uns Stress bereiten werden. Dafür haben wir uns zu fest leiten lassen. [...] In der 2. Halbzeit war es ein ganz, ganz offenes Spiel, das wir nicht so offen hätten gestalten sollen. Vor allem nachdem wir den Ballgewinn hatten, hatten wir direkt immer wieder diese Ballverluste." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b1BJYlpnSDQyT0dhUEhmNnI2ZjlkeDFsK3poM1ArcHdFUjZGSVF4eGFvbz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3Db1BJYlpnSDQyT0dhUEhmNnI2ZjlkeDFsK3poM1ArcHdFUjZGSVF4eGFvbz0%3D&tt1=HT9Y_4WvG-MyJbcZBLwvkb8FpCpP02oVYxx90doVYGe2_KpqNm2ravnCrz7Va2W0Wk2E57gDI2AtvyqamVkZACspiCsfAX_SbHVJrDTWATL)Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim II: "Ich fand auf jeden Fall, dass das eine sehr reife Leistung war. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, vor allem auch nach Rückstand. Dass die Mannschaft so zurückkommt, so ruhig bleibt in ihrem Spiel, macht mich extrem stolz. Auch, was wir von der Bank haben nachlegen können und dann mit einem Jokertor von Jykese Fields belohnt wurden. Das freut mich heute ungemein!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3RjK2hCTmNncytacmh0cGFlNS9PSm52S3N2ZWJiZGFFZC95aGpaeDgyND0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DS3RjK2hCTmNncytacmh0cGFlNS9PSm52S3N2ZWJiZGFFZC95aGpaeDgyND0%3D&tt1=Rq8uLPGGwo8rEHphRegPFTNQZu37wUC_sgg2_Z0VehW2_KpqNm2ragkzS7UwLC7kglCgetxDPeItvyqamVkZACspiCsfAX_SbHVJrDTWATL)Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 7. SpieltagFreitag, 18.09.2026ab 18.30 Uhr: SC Verl - Würzburger KickersSamstag, 19.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf, Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04,VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg, TSG Hoffenheim II - SV Meppenab 16.15 Uhr: 1.FC Saarbrücken - SG Sonnenhof GroßaspachSonntag, 20.09.2026ab 13.15 Uhr: Rot-Weiß Essen - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Preußen Münsterab 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - MSV DuisburgFreitag, 18.09.2026ab 18.45 Uhr: TSV Havelse - Fortuna KölnGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 5. SpieltagFreitag, 18.09.2026ab 18.00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurtab 18.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - VfL WolfsburgSamstag, 19.09.2026ab 13.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC KölnSonntag, 20.09.2026ab 13.45 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Nürnbergab 15.45 Uhr: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusenab 18.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - RB LeipzigMontag, 21.09.2026ab 17.45 Uhr: SV Werder Bremen - VfB StuttgartPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6353583